Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Это означает проигрыш Израиля или ничья? А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу
ИЧСХ, то ты прославляешь всю "мощь" советского оружия А когда вот эта вся "мощь" советского оружия в Египте получила нефиговую ответку от израильской военщины, то ты на стороне Израиля
Так він же єврей... А євреї завжди з переможцями.... Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам... тому перемогти євреїв - неможливо Перемагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї.
Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные. 1. АТО = война?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные. 1. АТО = война?
Ні 1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва) 2 Те саме в Карабаху Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція....
Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные. 1. АТО = война?
Ні 1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва) 2 Те саме в Карабаху Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція....
2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п. 2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные. 1. АТО = война?
Ні 1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва) 2 Те саме в Карабаху Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція....
2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п. 2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?
Ви хоч читаєте те що самі цитуєте? 1 Я написав що у нас не йде війна 2 Для оголошення війни потрібно дві ( і більше) легітимні з точки зору ООН Держави ОРДЛО таким утворенням не є 3 Ви ж не звинувачуєте Сталіна , в тому ,що він не обявив війну росії на підставі участі у війні РОА Власова? Чи Колумбію в тому що вона не обявила війну колумбійським наркобаронам 4 Для оголошення війни - потрібні підстави. У росії підстав оголошувати війну Україні - не має У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців) Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війну Але ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити.. Бо одночасно з позитивними речами які назвали Ви ,прийдеться погодитись і з негативними-розширення фронту на сотні кілометрів,участь російської авіації і так далі...
Вкладчик1234 написав:2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п. 2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?
Так а хто у нас Верховний Головнокомандуючий? - Зеленський. То чому Зе не об'являє війни? Навіщо ці дурнуваті питання задавати тут, на форумі?