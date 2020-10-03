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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6629663066316632>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:35

  pesikot написав:
  shapo написав:Это означает проигрыш Израиля или ничья?
А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу
ИЧСХ, то ты прославляешь всю "мощь" советского оружия
А когда вот эта вся "мощь" советского оружия в Египте получила нефиговую ответку от израильской военщины, то ты на стороне Израиля :)
Так він же єврей...
А євреї завжди з переможцями....
Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам...
тому перемогти євреїв - неможливо
Перемагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:35

Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.
1. АТО = война?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:37

  Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.
1. АТО = война?
Ні
1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва)
2 Те саме в Карабаху
Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:46

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.
1. АТО = война?
Ні
1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва)
2 Те саме в Карабаху
Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція....

2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.
2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:48

Кратко. 2020-10-04

Кратко. 2020-10-04

1) Ермак объяснил, кто и почему пригласил Фокина в ТКГ
Решение о приглашении Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу "было коллективным"

Ну да, вместо с Машей Фокиной

Назначал лично Зеленский: Кравчук утверждает, что не предлагал кандидатуру Фокина в ТКГ — видео
По его словам, с такой инициативой выступил лично президент Владимир Зеленский

2) Азербайджан объявил о взятии ряда сел Нагорного Карабаха и показал видео
Министерство обороны Азербайджана отчиталось о взятии под контроль ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха

3) Протесты в Минске. Силовики Лукашенко применяют водометы, демонстранты один сломали: видео
Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ

Протесты "утихают"

4) Украина не сможет выплачивать пенсии уже через 15 лет - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий

Трындит. Всё для того, чтобы пропихнуть хреновый вариант накопительной пенсии

Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії
В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії. В результаті при виході на заслужений відпочинок можна буде отримувати відразу дві виплати

Предлагаемая система накопительных пенсий угробищная
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:53

  Вкладчик1234 написав:2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война

Опять агент влияния хочет объявить войну.

Кстати, когда была война Судного дня, чё там, кто кому чего объявлял ?

Кстати, в Афганистане кому там СССР войну объявлял ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:59

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война

Опять агент влияния хочет объявить войну.

Кстати, когда была война Судного дня, чё там, кто кому чего объявлял ?

Кстати, в Афганистане кому там СССР войну объявлял ?

По-моему в данной ситуации опции выбора "объявлять" или "не объявлять" - нет (и не было)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:07

  Вкладчик1234 написав:
  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.
1. АТО = война?
Ні
1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва)
2 Те саме в Карабаху
Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція....
2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.
2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?
Ви хоч читаєте те що самі цитуєте?
1 Я написав що у нас не йде війна
2 Для оголошення війни потрібно дві ( і більше) легітимні з точки зору ООН Держави
ОРДЛО таким утворенням не є
3 Ви ж не звинувачуєте Сталіна , в тому ,що він не обявив війну росії на підставі участі у війні РОА Власова?
Чи Колумбію в тому що вона не обявила війну колумбійським наркобаронам
4 Для оголошення війни - потрібні підстави.
У росії підстав оголошувати війну Україні - не має
У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)
Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війну
Але ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити..
Бо одночасно з позитивними речами які назвали Ви ,прийдеться погодитись і з негативними-розширення фронту на сотні кілометрів,участь російської авіації і так далі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:09

  Вкладчик1234 написав:2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.
2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?

Так а хто у нас Верховний Головнокомандуючий? - Зеленський.
То чому Зе не об'являє війни?
Навіщо ці дурнуваті питання задавати тут, на форумі?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:11

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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