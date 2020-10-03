Додано: Нед 04 жов, 2020 17:07

Вкладчик1234 написав: budivelnik написав: Вкладчик1234 написав: Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.

1. АТО = война? Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.1. АТО = война? Ні

1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва)

2 Те саме в Карабаху

Поки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція.... Ні1 Поки ми або нам хтось не заявить що починає війну - до того часу ,будь які дії-це операція(контртерористична чи будь-яка інша назва)2 Те саме в КарабахуПоки Азейбарджанці визволяють свої території ,а армяни з москалями сопуть в хустинку - до того часу там операція.... 2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.

2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война? 2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.2.2. Зачем было придумано и введено понятие АТО, если на самом деле идёт война?

Ви хоч читаєте те що самі цитуєте?1 Я написав що у нас не йде війна2 Для оголошення війни потрібно дві ( і більше) легітимні з точки зору ООН ДержавиОРДЛО таким утворенням не є3 Ви ж не звинувачуєте Сталіна , в тому ,що він не обявив війну росії на підставі участі у війні РОА Власова?Чи Колумбію в тому що вона не обявила війну колумбійським наркобаронам4 Для оголошення війни - потрібні підстави.У росії підстав оголошувати війну Україні - не маєУ України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)Тобто у нас є -- оголосити війнуАле ми- цього робити..Бо одночасно з позитивними речами які назвали Ви ,прийдеться погодитись і з негативними-розширення фронту на сотні кілометрів,участь російської авіації і так далі...