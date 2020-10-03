В таком случае "верховный" обязан
А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:12
В таком случае "верховный" обязан
А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:15
Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ?
И вопрос по войне Судного дня, объявляли ? или нет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:18
Ты хотел бы, чтобы тебя в 2014-2015 утюжили российской авиацией ? Как в Грозном
Явно нет.
Тогда не гунди про АТО и объявление войны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:21
Ще раз для проросійського агента
1 Верховний - може це зробити ,але не зобовязаний
2 Верховний зобовязаний прорахувати варіанти ,і вибрати той ,який найкраще відповідає потребам мешканців України.
Для мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:25
Что за бред.
В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:28
Не факт. Война - это международное правовое состояние, а АТО - экстерриториальность.
Мало того, что у нас с привлечением внешних кредитов и торговлей оружием были бы проблемы, так называемые народные республики еще и статус воюющей стороны получили бы. Транзит газа - тоже непонятно, как осуществлять...
Для нас, контролируемой части Украины, такое решение было бы скорее негативным. Хотя, если вспомнить, что по ту стороны - тоже сотни тысяч украинцев... в этом смысле, вопрос спорный. Наши "псы войны" могут творить там (и творили) что захотят. Пока их жертвами становятся украинцы, никому в мире их преступления неинтересны. Кого мы сами захотели (например, Торнадо) - тех осудили. Кого не захотели (например, Азов) - тех наградили. А в случае войны, преступников с обеих сторон преследовали бы во всем мире. Послужило бы это целям достижения мира - невозможно однозначно сказать
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:07
Когда Порошенко пытался в 2018 объявить военное положение из-за кораблей в Керчи
Ты сам критиковал, мол, хочет выборы сорвать и узурпировать власть
А теперь такой вумный, шо капец
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:16
Что тогда СССР, что сейчас США со своими войсками находятся по приглашению действующих на тот момент правительств Афганистана.
Кому СССР или США должны были войну объявлять в Афганистане ? Повстанцам ? Так вроде как-то несуразно получится.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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