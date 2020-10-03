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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6629663066316632
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:12

  budivelnik написав:У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)
Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війну
Але ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити..

В таком случае "верховный" обязан

А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:15

  Вкладчик1234 написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война

Опять агент влияния хочет объявить войну.

Кстати, когда была война Судного дня, чё там, кто кому чего объявлял ?

Кстати, в Афганистане кому там СССР войну объявлял ?

По-моему в данной ситуации опции выбора "объявлять" или "не объявлять" - нет (и не было)

Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ?
И вопрос по войне Судного дня, объявляли ? или нет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:18

  Вкладчик1234 написав:А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал

Ты хотел бы, чтобы тебя в 2014-2015 утюжили российской авиацией ? Как в Грозном
Явно нет.

Тогда не гунди про АТО и объявление войны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:21

  Вкладчик1234 написав:
  budivelnik написав:Ви хоч читаєте те що самі цитуєте?
1 Я написав що у нас не йде війна
2 Для оголошення війни потрібно дві ( і більше) легітимні з точки зору ООН Держави
ОРДЛО таким утворенням не є
3 Ви ж не звинувачуєте Сталіна , в тому ,що він не обявив війну росії на підставі участі у війні РОА Власова?
Чи Колумбію в тому що вона не обявила війну колумбійським наркобаронам
4 Для оголошення війни - потрібні підстави.
У росії підстав оголошувати війну Україні - не має
У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)
Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війну
Але ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити..
Бо одночасно з позитивними речами які назвали Ви ,прийдеться погодитись і з негативними-розширення фронту на сотні кілометрів,участь російської авіації і так далі...
В таком случае "верховный" обязан

А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал
Ще раз для проросійського агента
1 Верховний - може це зробити ,але не зобовязаний
2 Верховний зобовязаний прорахувати варіанти ,і вибрати той ,який найкраще відповідає потребам мешканців України.
Для мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:25

  budivelnik написав:Ще раз для проросійського агента
1 Верховний - може це зробити ,але не зобовязаний
2 Верховний зобовязаний прорахувати варіанти ,і вибрати той ,який найкраще відповідає потребам мешканців України.
Для мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО

Что за бред.
В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:28

  Вкладчик1234 написав:2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.


Не факт. Война - это международное правовое состояние, а АТО - экстерриториальность.

Мало того, что у нас с привлечением внешних кредитов и торговлей оружием были бы проблемы, так называемые народные республики еще и статус воюющей стороны получили бы. Транзит газа - тоже непонятно, как осуществлять...

Для нас, контролируемой части Украины, такое решение было бы скорее негативным. Хотя, если вспомнить, что по ту стороны - тоже сотни тысяч украинцев... в этом смысле, вопрос спорный. Наши "псы войны" могут творить там (и творили) что захотят. Пока их жертвами становятся украинцы, никому в мире их преступления неинтересны. Кого мы сами захотели (например, Торнадо) - тех осудили. Кого не захотели (например, Азов) - тех наградили. А в случае войны, преступников с обеих сторон преследовали бы во всем мире. Послужило бы это целям достижения мира - невозможно однозначно сказать
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:07

  Вкладчик1234 написав:Что за бред.
В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору

Когда Порошенко пытался в 2018 объявить военное положение из-за кораблей в Керчи
Ты сам критиковал, мол, хочет выборы сорвать и узурпировать власть

А теперь такой вумный, шо капец :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:16

  pesikot написав:Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ?


Что тогда СССР, что сейчас США со своими войсками находятся по приглашению действующих на тот момент правительств Афганистана.
Кому СССР или США должны были войну объявлять в Афганистане ? Повстанцам ? Так вроде как-то несуразно получится.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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