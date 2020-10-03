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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6630663166326633> Додано: Нед 04 жов, 2020 17:12 budivelnik написав: У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)

Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війну

Але ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити.. У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війнуАле ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити..

В таком случае "верховный" обязан



А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал В таком случае "верховный" обязанА вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12754 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7206 раз. Подякували: 3367 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:15 Вкладчик1234 написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав: 2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война 2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война

Опять агент влияния хочет объявить войну.



Кстати, когда была война Судного дня, чё там, кто кому чего объявлял ?



Кстати, в Афганистане кому там СССР войну объявлял ? Опять агент влияния хочет объявить войну.Кстати, когда была война Судного дня, чё там, кто кому чего объявлял ?Кстати, в Афганистане кому там СССР войну объявлял ?

По-моему в данной ситуации опции выбора "объявлять" или "не объявлять" - нет (и не было) По-моему в данной ситуации опции выбора "объявлять" или "не объявлять" - нет (и не было)

Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ?

И вопрос по войне Судного дня, объявляли ? или нет ? Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ?И вопрос по войне Судного дня, объявляли ? или нет ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5324 З нами з: 31.08.09 Подякував: 344 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:18 Вкладчик1234 написав: А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал

Ты хотел бы, чтобы тебя в 2014-2015 утюжили российской авиацией ? Как в Грозном

Явно нет.



Тогда не гунди про АТО и объявление войны. Ты хотел бы, чтобы тебя в 2014-2015 утюжили российской авиацией ? Как в ГрозномЯвно нет.Тогда не гунди про АТО и объявление войны. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5324 З нами з: 31.08.09 Подякував: 344 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:21 Вкладчик1234 написав: budivelnik написав: Ви хоч читаєте те що самі цитуєте?

1 Я написав що у нас не йде війна

2 Для оголошення війни потрібно дві ( і більше) легітимні з точки зору ООН Держави

ОРДЛО таким утворенням не є

3 Ви ж не звинувачуєте Сталіна , в тому ,що він не обявив війну росії на підставі участі у війні РОА Власова?

Чи Колумбію в тому що вона не обявила війну колумбійським наркобаронам

4 Для оголошення війни - потрібні підстави.

У росії підстав оголошувати війну Україні - не має

У України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)

Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війну

Але ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити..

Бо одночасно з позитивними речами які назвали Ви ,прийдеться погодитись і з негативними-розширення фронту на сотні кілометрів,участь російської авіації і так далі... Ви хоч читаєте те що самі цитуєте?1 Я написав що у нас не йде війна2 Для оголошення війни потрібно дві ( і більше) легітимні з точки зору ООН ДержавиОРДЛО таким утворенням не є3 Ви ж не звинувачуєте Сталіна , в тому ,що він не обявив війну росії на підставі участі у війні РОА Власова?Чи Колумбію в тому що вона не обявила війну колумбійським наркобаронам4 Для оголошення війни - потрібні підстави.У росії підстав оголошувати війну Україні - не маєУ України підстави оголосити війну росії- є (окупація Криму, 700 танків в ОРДЛО,участь російських військовослужбовців)Тобто у нас є -ПРАВО - оголосити війнуАле ми НЕ ЗОБОВЯЗАНІ - цього робити..Бо одночасно з позитивними речами які назвали Ви ,прийдеться погодитись і з негативними-розширення фронту на сотні кілометрів,участь російської авіації і так далі... В таком случае "верховный" обязан



А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал В таком случае "верховный" обязанА вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал Ще раз для проросійського агента

1 Верховний - може це зробити ,але не зобовязаний

2 Верховний зобовязаний прорахувати варіанти ,і вибрати той ,який найкраще відповідає потребам мешканців України .

Для мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО Ще раз для проросійського агента1 Верховний -це зробити ,але2 Верховнийпрорахувати варіанти ,і вибрати той ,якийДля мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23399 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:25 budivelnik написав: Ще раз для проросійського агента

1 Верховний - може це зробити ,але не зобовязаний

2 Верховний зобовязаний прорахувати варіанти ,і вибрати той ,який найкраще відповідає потребам мешканців України.

Для мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО Ще раз для проросійського агента1 Верховний - може це зробити ,але не зобовязаний2 Верховний зобовязаний прорахувати варіанти ,і вибрати той ,який найкраще відповідає потребам мешканців України.Для мешканців України , збільшення фронту на сотні кілометрів і російська авіація - це гірший варіант ,ніж АТО

Что за бред.

В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору Что за бред.В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12754 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7206 раз. Подякували: 3367 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 17:28 Вкладчик1234 написав: 2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.

2.1. Если у нас в ордло шла и идёт война - почему она не была объявлена? Ведь это обязанность верховнокомандующего. Да и позволило бы законно (в другом правовом режиме) решать вопросы например пленных, обеспечения территорий, оккупации и т.п.



Не факт. Война - это международное правовое состояние, а АТО - экстерриториальность.



Мало того, что у нас с привлечением внешних кредитов и торговлей оружием были бы проблемы, так называемые народные республики еще и статус воюющей стороны получили бы. Транзит газа - тоже непонятно, как осуществлять...



Для нас, контролируемой части Украины, такое решение было бы скорее негативным. Хотя, если вспомнить, что по ту стороны - тоже сотни тысяч украинцев... в этом смысле, вопрос спорный. Наши "псы войны" могут творить там (и творили) что захотят. Пока их жертвами становятся украинцы, никому в мире их преступления неинтересны. Кого мы сами захотели (например, Торнадо) - тех осудили. Кого не захотели (например, Азов) - тех наградили. А в случае войны, преступников с обеих сторон преследовали бы во всем мире. Послужило бы это целям достижения мира - невозможно однозначно сказать Не факт. Война - это международное правовое состояние, а АТО - экстерриториальность.Мало того, что у нас с привлечением внешних кредитов и торговлей оружием были бы проблемы, так называемые народные республики еще и статус воюющей стороны получили бы. Транзит газа - тоже непонятно, как осуществлять...Для нас, контролируемой части Украины, такое решение было бы скорее негативным. Хотя, если вспомнить, что по ту стороны - тоже сотни тысяч украинцев... в этом смысле, вопрос спорный. Наши "псы войны" могут творить там (и творили) что захотят. Пока их жертвами становятся украинцы, никому в мире их преступления неинтересны. Кого мы сами захотели (например, Торнадо) - тех осудили. Кого не захотели (например, Азов) - тех наградили. А в случае войны, преступников с обеих сторон преследовали бы во всем мире. Послужило бы это целям достижения мира - невозможно однозначно сказать zРадио

Повідомлень: 7698 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1398 раз. Подякували: 3170 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 18:07 Вкладчик1234 написав: Что за бред.

В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору Что за бред.В случае внешней агрессии - верховный обязан объявить военное положение, и соответственно войну агрессору

Когда Порошенко пытался в 2018 объявить военное положение из-за кораблей в Керчи

Ты сам критиковал, мол, хочет выборы сорвать и узурпировать власть



А теперь такой вумный, шо капец Когда Порошенко пытался в 2018 объявить военное положение из-за кораблей в КерчиТы сам критиковал, мол, хочет выборы сорвать и узурпировать властьА теперь такой вумный, шо капец "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5324 З нами з: 31.08.09 Подякував: 344 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 18:16 pesikot написав: Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ? Так что там по Афганистану ? Объявляли ? Или интернациональный долг ?



Что тогда СССР, что сейчас США со своими войсками находятся по приглашению действующих на тот момент правительств Афганистана.

Кому СССР или США должны были войну объявлять в Афганистане ? Повстанцам ? Так вроде как-то несуразно получится. Что тогда СССР, что сейчас США со своими войсками находятся по приглашению действующих на тот момент правительств Афганистана.Кому СССР или США должны были войну объявлять в Афганистане ? Повстанцам ? Так вроде как-то несуразно получится. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18559 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4455 раз. Подякували: 7177 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 19:45 pesikot написав: shapo написав: Это означает проигрыш Израиля или ничья?

А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу Это означает проигрыш Израиля или ничья?А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу

ИЧСХ, то ты прославляешь всю "мощь" советского оружия

А когда вот эта вся "мощь" советского оружия в Египте получила нефиговую ответку от израильской военщины, то ты на стороне Израиля ИЧСХ, то ты прославляешь всю "мощь" советского оружияА когда вот эта вся "мощь" советского оружия в Египте получила нефиговую ответку от израильской военщины, то ты на стороне Израиля



Бухгалтер, ты не знал или забыл что к оружию должны прилагаться живые люди, а арабы в сравнении с израильтянами вояки аховые что говорили нам на военной кафедре офицеры побывавшие в Египте советниками Бухгалтер, ты не знал или забыл что к оружию должны прилагаться живые люди, а арабы в сравнении с израильтянами вояки аховые что говорили нам на военной кафедре офицеры побывавшие в Египте советниками Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4140 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 19:48 budivelnik написав: Так він же єврей...

А євреї завжди з переможцями....

Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам...

тому перемогти євреїв - неможливо

Перемагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї. Так він же єврей...А євреї завжди з переможцями....Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам...тому перемогти євреїв - неможливоПеремагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї.



Нет,львовский рагуль, с победителями как раз всегда были и будут западенцы ложившиеся и под поляков, и под немцев, и под русских.Типичный пример - ваши выдающиеся земляки - Кравчук и Фарион.

Про еврейских женщин не тебе,западенцу с наследственным сифилисом гуляющем по вашему региону в начале 20 века, судить



PS Для модератора Ирины. Если мой пост будет удален , а псевдо-строителя оставлен, обещаю натравить на ваш сайт анти-диффамационную лигу Нет,львовский рагуль, с победителями как раз всегда были и будут западенцы ложившиеся и под поляков, и под немцев, и под русских.Типичный пример - ваши выдающиеся земляки - Кравчук и Фарион.Про еврейских женщин не тебе,западенцу с наследственным сифилисом гуляющем по вашему региону в начале 20 века, судитьPS Для модератора Ирины. Если мой пост будет удален , а псевдо-строителя оставлен, обещаю натравить на ваш сайт анти-диффамационную лигу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4140 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6630663166326633> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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