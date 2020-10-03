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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6630663166326633
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:49

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:57

  shapo написав:
  budivelnik написав:Так він же єврей...
А євреї завжди з переможцями....
Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам...
тому перемогти євреїв - неможливо
Перемагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї.
Нет,львовский рагуль, с победителями как раз всегда были и будут западенцы ложившиеся и под поляков, и под немцев, и под русских.Типичный пример - ваши выдающиеся земляки - Кравчук и Фарион.
Про еврейских женщин не тебе,западенцу с наследственным сифилисом гуляющем по вашему региону в начале 20 века, судить

PS Для модератора Ирины. Если мой пост будет удален , а псевдо-строителя оставлен, обещаю натравить на ваш сайт анти-диффамационную лигу

Я тебе євреєм - ти нас рагулями ?

ПС
Модератори
А може за те що неповноцінний *г**** пробує Вас лякати - його забанити навічно?
І нехай тоді жаліється в лігу сексуальних меншин?
Як там питання вирішувалось за йоськи кровавого?
Немає ніка - немає проблеми...
Особливо коли цей нік слово рагуль використовує по відношенні до населення ,якого в 500 разів більше ніж євреїв в Україні
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6630663166326633
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