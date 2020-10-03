shapo написав:Нет,львовский рагуль, с победителями как раз всегда были и будут западенцы ложившиеся и под поляков, и под немцев, и под русских.Типичный пример - ваши выдающиеся земляки - Кравчук и Фарион.
Про еврейских женщин не тебе,западенцу с наследственным сифилисом гуляющем по вашему региону в начале 20 века, судить
PS Для модератора Ирины. Если мой пост будет удален , а псевдо-строителя оставлен, обещаю натравить на ваш сайт анти-диффамационную лигу
Я тебе євреєм - ти нас рагулями ?
ПС
Модератори
А може за те що неповноцінний *г**** пробує Вас лякати - його забанити навічно?
І нехай тоді жаліється в лігу сексуальних меншин?
Як там питання вирішувалось за йоськи кровавого?
Немає ніка - немає проблеми...
Особливо коли цей нік слово рагуль використовує по відношенні до населення ,якого в 500 разів більше ніж євреїв в Україні