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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6630663166326633
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:49

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:57

  shapo написав:
  budivelnik написав:Так він же єврей...
А євреї завжди з переможцями....
Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам...
тому перемогти євреїв - неможливо
Перемагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї.
Нет,львовский рагуль, с победителями как раз всегда были и будут западенцы ложившиеся и под поляков, и под немцев, и под русских.Типичный пример - ваши выдающиеся земляки - Кравчук и Фарион.
Про еврейских женщин не тебе,западенцу с наследственным сифилисом гуляющем по вашему региону в начале 20 века, судить

PS Для модератора Ирины. Если мой пост будет удален , а псевдо-строителя оставлен, обещаю натравить на ваш сайт анти-диффамационную лигу

Я тебе євреєм - ти нас рагулями ?

ПС
Модератори
А може за те що неповноцінний *г**** пробує Вас лякати - його забанити навічно?
І нехай тоді жаліється в лігу сексуальних меншин?
Як там питання вирішувалось за йоськи кровавого?
Немає ніка - немає проблеми...
Особливо коли цей нік слово рагуль використовує по відношенні до населення ,якого в 500 разів більше ніж євреїв в Україні
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:28

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Я тебе привел нападения талибов на американцев которые ты отрицал рассказывая сказки о том, что они держат в отношении них нейтралитет.
Трамп давно собирается вывести оттуда войска поняв бессмысленность нахождения, т.е. повторить СССР и если победит 4 ноября, то так и сделает.

Ти привів, я тебе ткув носом, ти почав юлити, шукаючи виправдань своїм придумкам. Американцям нах не потрібен ні Афганістан, ні Ізраїль чи Вірменія, поки не гинуть американські громадяни. Останній раз вони наваляли талібам за загибель афганських урядових військ, ти ж сам навів це посилання.
Вони все одно зроблять з Афгіністану слухняний Пакістан, як зробили з Вьетнаму економічного гастарбайтера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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