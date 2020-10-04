Додано: Нед 04 жов, 2020 22:59

shapo написав: свое обещание выполню свое обещание выполню

Собака гавкає - караван йде....А ти не лякай і ляканим не будеш.тим більшеСпочатку твої погрози були хоч більш менш вагомими - мосад/шабат....а теперлякаєш якимось єврейчиком, який створив лігу сексуальних меншин через 70 років після того ,як якогось насильника єврейської національності прирізали як свиню за згвалтування 13 річної американки?Дивись тільки ,не вдавись власною жовчю....Ти ж свинтус ображаєш 40 млн українців , в тому числі і 20 млн українок і все тому що твої співмешканці(релігійні гуру) вирішили що з мужиків-євреїв толку мало,а тому національність визначається по національності жінки?І де в цьому твердженні я образив єврейок?А от таких мудельманів як ти - я образив. І цим пишаюсь.ПСЯкщо це цікаво модераторам1 Мені противно знаходитись на цих сторінках поряд з подібними сіоніськими недобитками2 Перевірте мій перший пункт , поглянувши мою активність два-три роки тому і після появи славека-шапо на цих сторінках3 Якщо єврей в Україні ,на Українському ресурсі дозволяє відкривати свою пащеку...То чого вартуєте Ви ?