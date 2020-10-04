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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 жов, 2020 22:28
shapo написав:
Я тебе привел нападения талибов на американцев которые ты отрицал рассказывая сказки о том, что они держат в отношении них нейтралитет.
Трамп давно собирается вывести оттуда войска поняв бессмысленность нахождения, т.е. повторить СССР и если победит 4 ноября, то так и сделает.
Ти привів, я тебе ткув носом, ти почав юлити, шукаючи виправдань своїм придумкам. Американцям нах не потрібен ні Афганістан, ні Ізраїль чи Вірменія, поки не гинуть американські громадяни. Останній раз вони наваляли талібам за загибель афганських урядових військ, ти ж сам навів це посилання.
Вони все одно зроблять з Афгіністану слухняний Пакістан, як зробили з Вьетнаму економічного гастарбайтера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:54
budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав:
Так він же єврей...
А євреї завжди з переможцями....
Тим більше ,що там національність визначається по жінкам а не мужикам...
тому перемогти євреїв - неможливо
Перемагають мужики ,які по праву переможця оволодівають жінками... і на виході-одні євреї.
Нет,львовский рагуль, с победителями как раз всегда были и будут западенцы ложившиеся и под поляков, и под немцев, и под русских.Типичный пример - ваши выдающиеся земляки - Кравчук и Фарион.
Про еврейских женщин не тебе,западенцу с наследственным сифилисом гуляющем по вашему региону в начале 20 века, судить
PS Для модератора Ирины. Если мой пост будет удален , а псевдо-строителя оставлен, обещаю натравить на ваш сайт анти-диффамационную лигу
Я тебе євреєм - ти нас рагулями ?
ПС
Модератори
А може за те що неповноцінний *г**** пробує Вас лякати - його забанити навічно?
І нехай тоді жаліється в лігу сексуальних меншин?
Як там питання вирішувалось за йоськи кровавого?
Немає ніка - немає проблеми...
Особливо коли цей нік слово рагуль використовує по відношенні до населення ,якого в 500 разів більше ніж євреїв в Україні
Мразь, ты оскорбил всех еврейских женщин, причём если это будет оставлено модераторами свое обещание выполню т. к. вы, говенные нацики, меня уже достали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:58
shapo написав:
говенные нацики, меня уже достали
Чому терпиш до цього часу?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:59
shapo написав:
свое обещание выполню
Собака гавкає - караван йде....
А ти не лякай і ляканим не будеш.
тим більше
Спочатку твої погрози були хоч більш менш вагомими - мосад/шабат....а тепер
лякаєш якимось єврейчиком, який створив лігу сексуальних меншин через 70 років після того ,як якогось насильника єврейської національності прирізали як свиню за згвалтування 13 річної американки?
Дивись тільки ,не вдавись власною жовчю....
Ти ж свинтус ображаєш 40 млн українців , в тому числі і 20 млн українок і все тому що твої співмешканці(релігійні гуру) вирішили що з мужиків-євреїв толку мало,а тому національність визначається по національності жінки?
І де в цьому твердженні я образив єврейок?
А от таких мудельманів як ти - я образив. І цим пишаюсь.
ПС
Якщо це цікаво модераторам
1 Мені противно знаходитись на цих сторінках поряд з подібними сіоніськими недобитками
2 Перевірте мій перший пункт , поглянувши мою активність два-три роки тому і після появи славека-шапо на цих сторінках
3 Якщо єврей в Україні ,на Українському ресурсі дозволяє відкривати свою пащеку...
То чого вартуєте Ви ?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 04 жов, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:06
shapo написав:
Про то, что Египет свое вернул не смеши,"знаток истории БВ" - это Израиль сам ушел с Синая в обмен на Кемп-Дэвидский мир.
А так бы ты до сих пор ездил не в египетский ,а израильский курорт Шарм-Эль-Шейх который и начали развивать израильтяне.
Евреи не имеют отношение к Карабаху и армянам, а ты-то какое отношение к нему имеешь сидя на диване в Украине и даже не подняв задницу чтобы поехать повоевать на Донбасс?
Де це самі відходили з окупованих територій? Змусили постійні війни і втрати, обміняти окуповані території на мир, хоч з однією арабською державою.
Сплю і бачу, як казахський єврей буде мене вчити жити, з мене вистачає і криворіжського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:12
Ukrainian написав: shapo написав:
говенные нацики, меня уже достали
Чому терпиш до цього часу?
Колись обіцяв, що його тут більше ніколи не буде.
Всі ватани мазохисти, їм незалежна Україна як кістка в горлі, в тому числі і пейсатим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:17
Ukrainian написав: shapo написав:
говенные нацики, меня уже достали
Чому терпиш до цього часу?
Изучал дегенератов и патриотов как любящих страну издалека, так и населяющих страну чтобы понять причину по которой она 30 лет идёт под откос и находится на грани развала
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:18
lapay написав: Ukrainian написав: shapo написав:
говенные нацики, меня уже достали
Чому терпиш до цього часу?
Колись обіцяв, що його тут більше ніколи не буде.
Всі ватани мазохисти, їм незалежна Україна як кістка в горлі, в тому числі і пейсатим.
От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:22
pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
А вот придумывать и вводить АТО - не обязан. Но почему-то это сделал
Ты хотел бы, чтобы тебя в 2014-2015 утюжили российской авиацией ? Как в Грозном
Явно нет.
Тогда не гунди про АТО и объявление войны.
Російська авіація не літає там де є хоч якесь середненьке ППО.
Путін не збирався відкрито воювати, саме тому були і придумані зельониє чєловечькі та техніка без номерів і Турчинов з Порошенко йому цю можливість забезпечили.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:23
budivelnik написав:
2 Перевірте мій перший пункт , поглянувши мою активність два-три роки тому і після появи славека-шапо на цих сторінках
Это потому что я неоднократно показал что в строительстве ты ноль без палочки, да и твои тупые рассуждения по любым вопросам вызвали у многих одну-единственную реакцию - постановку тебя в игнор.
И ты, и твои дети неудачники, поэтому ты, дерьмо, и приплетаешь каждый раз к месту и не месту евреев чтобы заглушить свои комплексы неполноценности рассказывая гадости о других народах
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