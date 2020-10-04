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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:29
shapo написав:
От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
Від таких як ти, які тільки слиною можуть бризкати, від безсилої злоби. Сионістів чи руських шовіністів, не має різниці, нікого ваш словесний понос, проти України, не цікавить. Так просто, іноді хочеться поганяти по рингу жирного ватана, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:35
shapo написав: Ukrainian написав: shapo написав:
говенные нацики, меня уже достали
Чому терпиш до цього часу?
Изучал дегенератов и патриотов как любящих страну издалека, так и населяющих страну чтобы понять причину по которой она 30 лет идёт под откос и находится на грани развала
Результати дослідження публікувати будеш?
ПС поки не передохнуть совко дрочери толку не буде.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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