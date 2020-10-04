Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
Від таких як ти, які тільки слиною можуть бризкати, від безсилої злоби. Сионістів чи руських шовіністів, не має різниці, нікого ваш словесний понос, проти України, не цікавить. Так просто, іноді хочеться поганяти по рингу жирного ватана, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав: От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
От общеупотр. современного «жид» — еврей; см. тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др., где данная лексема чаще не имеет отрицательно-оценочных коннотаций; современная семантическая маркированность, возможно, связана с традициями диссидентской литературы, рассматривающей слово исключительно как инвективу.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
shapo написав:От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
Від таких як ти, які тільки слиною можуть бризкати, від безсилої злоби. Сионістів чи руських шовіністів, не має різниці, нікого ваш словесний понос, проти України, не цікавить. Так просто, іноді хочеться поганяти по рингу жирного ватана, і не більше.
Тебя и интересует иначе бы поставил в игнор и не отвечал, диванный боец за родину
shapo написав: От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
От общеупотр. современного «жид» — еврей; см. тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др., где данная лексема чаще не имеет отрицательно-оценочных коннотаций; современная семантическая маркированность, возможно, связана с традициями диссидентской литературы, рассматривающей слово исключительно как инвективу.
shapo написав: От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?
От общеупотр. современного «жид» — еврей; см. тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др., где данная лексема чаще не имеет отрицательно-оценочных коннотаций; современная семантическая маркированность, возможно, связана с традициями диссидентской литературы, рассматривающей слово исключительно как инвективу.