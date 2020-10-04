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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6631663266336634
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:29

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?

Від таких як ти, які тільки слиною можуть бризкати, від безсилої злоби. Сионістів чи руських шовіністів, не має різниці, нікого ваш словесний понос, проти України, не цікавить. Так просто, іноді хочеться поганяти по рингу жирного ватана, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:35

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:говенные нацики, меня уже достали

Чому терпиш до цього часу? :lol:

Изучал дегенератов и патриотов как любящих страну издалека, так и населяющих страну чтобы понять причину по которой она 30 лет идёт под откос и находится на грани развала

Результати дослідження публікувати будеш? :lol:
ПС поки не передохнуть совко дрочери толку не буде.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 01:08

  shapo написав:
От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?

От общеупотр. современного «жид» — еврей; см. тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др., где данная лексема чаще не имеет отрицательно-оценочных коннотаций; современная семантическая маркированность, возможно, связана с традициями диссидентской литературы, рассматривающей слово исключительно как инвективу.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 02:04

  lapay написав:
  shapo написав:От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?

Від таких як ти, які тільки слиною можуть бризкати, від безсилої злоби. Сионістів чи руських шовіністів, не має різниці, нікого ваш словесний понос, проти України, не цікавить. Так просто, іноді хочеться поганяти по рингу жирного ватана, і не більше.


Тебя и интересует иначе бы поставил в игнор и не отвечал, диванный боец за родину
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 02:07

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  Ukrainian написав:Чому терпиш до цього часу? :lol:

Изучал дегенератов и патриотов как любящих страну издалека, так и населяющих страну чтобы понять причину по которой она 30 лет идёт под откос и находится на грани развала

Результати дослідження публікувати будеш? :lol:
ПС поки не передохнуть совко дрочери толку не буде.


Вот сегодня и опубликовал.
Ты дальше родину с другого континента люби, патриот канадский, как это делает вся тамошняя диаспора
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 02:11

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?

От общеупотр. современного «жид» — еврей; см. тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др., где данная лексема чаще не имеет отрицательно-оценочных коннотаций; современная семантическая маркированность, возможно, связана с традициями диссидентской литературы, рассматривающей слово исключительно как инвективу.

https://www.culture.ru/poems/30468/na-n ... st-ukrainy
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 02:24

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:
От чего она незалежна, чморик, от образования, медицины, науки и остатков экономики?

От общеупотр. современного «жид» — еврей; см. тексты А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и др., где данная лексема чаще не имеет отрицательно-оценочных коннотаций; современная семантическая маркированность, возможно, связана с традициями диссидентской литературы, рассматривающей слово исключительно как инвективу.

https://www.culture.ru/poems/30468/na-n ... st-ukrainy

Таки да
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане. [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/poems/30468/na-n ... st-ukrainy ]
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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