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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6632663366346635
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:17

  Schmit написав:
Украинская Википедия внесла в черный список 112, ЗИК, NewsOne, а также страна.юа (привет форумным пнихожанам страны) как источники пропаганды, фейков и информационных манипуляций.

Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:27

  shapo написав:
  Schmit написав:
Украинская Википедия внесла в черный список 112, ЗИК, NewsOne, а также страна.юа (привет форумным пнихожанам страны) как источники пропаганды, фейков и информационных манипуляций.

Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.

Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:59

  Schmit написав:
  shapo написав:Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.

Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.

Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 6632663366346635
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