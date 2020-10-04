Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:17
Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:27
Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:59
Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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