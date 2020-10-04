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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6631663266336634
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:27

  shapo написав:
  Schmit написав:
Украинская Википедия внесла в черный список 112, ЗИК, NewsOne, а также страна.юа (привет форумным пнихожанам страны) как источники пропаганды, фейков и информационных манипуляций.

Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.

Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:59

  Schmit написав:
  shapo написав:Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.

Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.

Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:39

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.

Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.

Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми

Отвечать на ложь еще большей ложью? Это что, духовная скрепа русскага мира?
Лучше разоблачать фейки и ограничивать неоднократно уличенные во лжи СМИ.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:59

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Тебя и интересует иначе бы поставил в игнор и не отвечал, диванный боец за родину

В ігнор ставлять слабаки. Не бреши, і не будуть тебе чіпати, щоб не воняло. Не вистачало ще, на українському форумі, читати ватно-сіоністську пропаганду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:22

  lapay написав:
  shapo написав:Тебя и интересует иначе бы поставил в игнор и не отвечал, диванный боец за родину

В ігнор ставлять слабаки. Не бреши, і не будуть тебе чіпати, щоб не воняло. Не вистачало ще, на українському форумі, читати ватно-сіоністську пропаганду.

Интересный термин. Т.е. советско-сионистскую. Вам не кажется, что первая часть этого перла находится в явном противоречии со второй?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:42

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Интересный термин. Т.е. советско-сионистскую. Вам не кажется, что первая часть этого перла находится в явном противоречии со второй?

Таких, серед мігрантів з бувшого Совка, повно, в Ізраїлі (там теж колгоспний соціалізм колись будували). Є вони і серед тих, хто, з певних причин, не зміг емігрувати, як в цьому конкректному випадку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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  #<1 ... 6631663266336634
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