Shram написав:

Опять у "патриотов" во всех бедах и косяках украинцев и Украины виноваты кто угодно, но только не сами украинцы?Как удобно обвинять в своих недостатках других.- Это не мы просрали все исторические шансы, это нас обманули- Это не мы пролюбили промышленность,авиастроение, судостроение, свой флот и так далее, это нас развели- Это не мы сделали всё чтобы потерять лояльность русского населения в Крыму и на Донбассе, это им промыли мозги- Это не мы набрали кредитов столько, что для того чтобы отдавать нужно ещё больше занимать, это нас обвили вокруг пальцев- Это не мы берем и даем взятки, это всё пятая колонна внутри Украины- и так далее.