shapo написав:
Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:27
Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:59
Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:39
Отвечать на ложь еще большей ложью? Это что, духовная скрепа русскага мира?
Лучше разоблачать фейки и ограничивать неоднократно уличенные во лжи СМИ.
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:59
Re: Політичні дискусії
В ігнор ставлять слабаки. Не бреши, і не будуть тебе чіпати, щоб не воняло. Не вистачало ще, на українському форумі, читати ватно-сіоністську пропаганду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:22
Интересный термин. Т.е. советско-сионистскую. Вам не кажется, что первая часть этого перла находится в явном противоречии со второй?
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:42
Re: Політичні дискусії
Таких, серед мігрантів з бувшого Совка, повно, в Ізраїлі (там теж колгоспний соціалізм колись будували). Є вони і серед тих, хто, з певних причин, не зміг емігрувати, як в цьому конкректному випадку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:11
Сегодняшнее предвыборное дерьмобросание, откровенная сдача национальных интересов на Донбассе(пожары Вам в руку)
Заоблачные суммы покупки - продажи депутатства, ...
- Откровенное отсутствие украинцев
- Украинская "демократия" - историческая, с коганатом не имеет ничего общего!
Но украинцам навязано именно .........
- Батенька, найдите среди кандидатов, и "депутантов" хоть одного "украинца" по национальности? (Такого, что бы не торговал Родиной, ибо "украинцу" это физиологически не присуще)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:23
Сивуха в Опытном.
Интересно:
1. За чей счёт тур?
2. Что он как представитель зелоп... привёз и наладил для жителей?
3. Коим образом эти средства не пошли на системные улучшения?
..........
Основное:
Как "эта Сивуха" смотрит в глаза людям, если оно само со своими зелодрочерами "развело", тем самым бросив жителей - граждан Украины, в серой зоне?
"Серой зоне"!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:05
viewtopic.php?p=5071536#p5071536
Только в рідній мові нема такого терміну "голосуйте" - є "вибирайте"
А це, що земля та небо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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