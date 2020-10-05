1)
Риски Украины потерять финансирование от Европейского союза и частично безвизовый режим не являются слухами. Об этом говорится в открытом письме депутатов Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, Майкла Галера и Расы Юнкявичене главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии
...
Они также утверждают, что некоторые нардепы Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию
Тяжело будет Бубочке в Брюсселе.
Мальчика будут пороть
А вместе с Бубочкой, будут пороть всех тех, кто за него голосовал
2)
Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками
А до назначение Фокина, какая религия не позволила это сделать ?
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса
И это что за хрень задвигают ?
Очередную "национальную платформу примирения" ?
3)
Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована
Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета
Особенно учитывая, что экспертиза походки сама по себе - крайне субъективная оценка
4)
Бывший шоумен побывал в Опытном, где люди выживают без света, воды и газа
Опять Сивоху вытащили. Наверное, войдёт в "совет людей"
5)
Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу
Официальная причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде Украины
Це капєць ... особенно КЗоТ приплели