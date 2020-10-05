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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6632663366346635
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:24

Ітогі подвєдьом. 2020-10-05

Ітогі подвєдьом. 2020-10-05

1) "Это не слухи". Депутаты из ЕС написали Арахамии письмо о рисках для транша и безвиза
Риски Украины потерять финансирование от Европейского союза и частично безвизовый режим не являются слухами. Об этом говорится в открытом письме депутатов Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, Майкла Галера и Расы Юнкявичене главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии
...
Они также утверждают, что некоторые нардепы Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию

Тяжело будет Бубочке в Брюсселе.
Мальчика будут пороть
А вместе с Бубочкой, будут пороть всех тех, кто за него голосовал

2) Кравчук озвучил главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ
Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками

А до назначение Фокина, какая религия не позволила это сделать ?

Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса

И это что за хрень задвигают ?
Очередную "национальную платформу примирения" ?

3) Суд обязал ГБР расследовать возможную фальсификацию в деле об убийстве Шеремета
Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована

Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета

Особенно учитывая, что экспертиза походки сама по себе - крайне субъективная оценка

4) Скандальный Сивохо позвал депутатов переночевать в серой зоне: "не можете оторвать свои нежные точки от кресел"
Бывший шоумен побывал в Опытном, где люди выживают без света, воды и газа

Опять Сивоху вытащили. Наверное, войдёт в "совет людей"

5) Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу
Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу

Официальная причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде Украины

Це капєць ... особенно КЗоТ приплели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6632663366346635
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