Політичні дискусії
+ Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:27
shapo написав: Schmit написав:
Украинская Википедия внесла в черный список 112, ЗИК, NewsOne, а также страна.юа (привет форумным пнихожанам страны) как источники пропаганды, фейков и информационных манипуляций.
Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Schmit
Повідомлень: 1682
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:59
Schmit написав: shapo написав:
Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Заблокований
Повідомлень: 4130
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 728 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:39
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Чего вы так большевиков не любите если кроме смены коммунистической риторики на националистическую повторяете все за ними?
Ведь у них основной метод дискуссий был тот же - запрет.
Предложите свой метод борьбы с пропагандой и фейками.
Совершенствуйте свою пропаганду и фейки, а запрет - признак слабости.
В нынешнем мире не осталось обьективных сми
Отвечать на ложь еще большей ложью? Это что, духовная скрепа русскага мира?
Лучше разоблачать фейки и ограничивать неоднократно уличенные во лжи СМИ.
Schmit
Повідомлень: 1682
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:59
shapo написав:
Тебя и интересует иначе бы поставил в игнор и не отвечал, диванный боец за родину
В ігнор ставлять слабаки. Не бреши, і не будуть тебе чіпати, щоб не воняло. Не вистачало ще, на українському форумі, читати ватно-сіоністську пропаганду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
Повідомлень: 10794
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:22
lapay написав: shapo написав:
Тебя и интересует иначе бы поставил в игнор и не отвечал, диванный боец за родину
В ігнор ставлять слабаки. Не бреши, і не будуть тебе чіпати, щоб не воняло. Не вистачало ще, на українському форумі, читати
ватно-сіоністську
пропаганду.
Интересный термин. Т.е. советско-сионистскую. Вам не кажется, что первая часть этого перла находится в явном противоречии со второй?
Волгарь
Повідомлень: 7707
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 774 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:42
Волгарь написав:
Интересный термин. Т.е. советско-сионистскую. Вам не кажется, что первая часть этого перла находится в явном противоречии со второй?
Таких, серед мігрантів з бувшого Совка, повно, в Ізраїлі (там теж колгоспний соціалізм колись будували). Є вони і серед тих, хто, з певних причин, не зміг емігрувати, як в цьому конкректному випадку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
Повідомлень: 10794
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:23
Schmit
Повідомлень: 1682
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:24
Ітогі подвєдьом. 2020-10-05
1) "Это не слухи". Депутаты из ЕС написали Арахамии письмо о рисках для транша и безвиза
Риски Украины потерять финансирование от Европейского союза и частично безвизовый режим не являются слухами. Об этом говорится в открытом письме депутатов Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, Майкла Галера и Расы Юнкявичене главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии
... Они также утверждают, что некоторые нардепы Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию
Тяжело будет Бубочке в Брюсселе.
Мальчика будут пороть
А вместе с Бубочкой, будут пороть всех тех, кто за него голосовал
2) Кравчук озвучил главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ
Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками
А до назначение Фокина, какая религия не позволила это сделать ?
Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук анонсировал
создание "совета людей" с Донбасса
И это что за хрень задвигают ?
Очередную "национальную платформу примирения" ?
3) Суд обязал ГБР расследовать возможную фальсификацию в деле об убийстве Шеремета
Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что
экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета
Особенно учитывая, что экспертиза походки сама по себе - крайне субъективная оценка
4) Скандальный Сивохо позвал депутатов переночевать в серой зоне: "не можете оторвать свои нежные точки от кресел"
Бывший шоумен побывал в Опытном, где люди выживают без света, воды и газа
Опять Сивоху вытащили. Наверное, войдёт в "совет людей"
5) Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу
Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу
Официальная причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде Украины
Це капєць ... особенно КЗоТ приплели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Повідомлень: 5326
З нами з: 31.08.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1061 раз.
Профіль
2
2
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:39
Мазохист дед шапо снова на недельку на кукане.
Во-первых, это красиво.
Я сейчас вангону: пока шапо в обезьяннике, сейчас придет какой-нибудь шрам с детройтредлм поднять упавший триколор)).
Hotab
Повідомлень: 3112
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1130 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:46
Hotab написав:
Мазохист дед шапо снова на недельку на кукане.
Во-первых, это красиво.
Я сейчас вангону: пока шапо в обезьяннике, сейчас придет какой-нибудь шрам с детройтредлм поднять упавший триколор)).
Традиция ветки
Или
Replay
, или
unicdima
придут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Повідомлень: 5326
З нами з: 31.08.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1061 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор