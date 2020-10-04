Додано: Пон 05 жов, 2020 18:24

Риски Украины потерять финансирование от Европейского союза и частично безвизовый режим не являются слухами. Об этом говорится в открытом письме депутатов Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, Майкла Галера и Расы Юнкявичене главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии

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Они также утверждают, что некоторые нардепы Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию



Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса

Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована



Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета

Бывший шоумен побывал в Опытном, где люди выживают без света, воды и газа

Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу

Официальная причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде Украины

Ітогі подвєдьом. 2020-10-05Тяжело будет Бубочке в Брюсселе.Мальчика будут поротьА вместе с Бубочкой, будут пороть всех тех, кто за него голосовалА до назначение Фокина, какая религия не позволила это сделать ?И это что за хрень задвигают ?Очередную "национальную платформу примирения" ?Особенно учитывая, что экспертиза походки сама по себе - крайне субъективная оценкаОпять Сивоху вытащили. Наверное, войдёт в "совет людей"Це капєць ... особенно КЗоТ приплели