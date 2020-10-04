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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6632663366346635
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31

Из Азербайджана:
https://twitter.com/newkc14/status/1313 ... 75/photo/1 - стали отрабатывать практику "их там нет" - обстрелы с территории Армении мирный Азербайджан.

Не сношу видео, но по армянскому каналу "где бегут воины Азербайджана" - открытая работа техникой и спецами из "Ростова".
- Фаготами, по пехоте.
Единственно приятно видеть, как РЭБ что шел из Ирана - стоит разбитый БПЛА.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:41

Re: Політичні дискусії

  jj1981ua написав:я думаю, что вы не голосовали за яныка потому и ошибаетесь. я тоже не голосовал, но думаю это было больше за него чем против юля-ющ.
вот нашего нынешнего выбрали именно "против пороха".

Вы не дали бы прогноз:
За кого будут вынуждены голосовать граждане Украины против "янелоха - разводящего из Омана"?
Кандидатуры Порошенко, Медведчука, Тимошенко, Януковоща, Азирова, Ляшко, ...... - не предлагать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 8445
З нами з: 20.09.12
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Подякували: 877 раз.
 
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  #<1 ... 6632663366346635
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