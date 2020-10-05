Не сношу видео, но по армянскому каналу "где бегут воины Азербайджана" - открытая работа техникой и спецами из "Ростова".
- Фаготами, по пехоте.
Единственно приятно видеть, как РЭБ что шел из Ирана - стоит разбитый БПЛА.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31
Из Азербайджана:
Не сношу видео, но по армянскому каналу "где бегут воины Азербайджана" - открытая работа техникой и спецами из "Ростова".
- Фаготами, по пехоте.
Единственно приятно видеть, как РЭБ что шел из Ирана - стоит разбитый БПЛА.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:41
Re: Політичні дискусії
Вы не дали бы прогноз:
За кого будут вынуждены голосовать граждане Украины против "янелоха - разводящего из Омана"?
Кандидатуры Порошенко, Медведчука, Тимошенко, Януковоща, Азирова, Ляшко, ...... - не предлагать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:15
Я так понимаю, конкуренты начали сбивать цены и их убрали с торгов?
Слова Тарапуньки и Штепселя - в жизни, за работу приходится ещё и платить!
Заработной платы, официально мало, но Воровская перспектива неограниченна.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:28
много говорят, что бигус спецом валил пороха по заказу клоуна
однако, бигус и клоуна валит , сразу же
очередной дурдом
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:46
Бигус - типичный соросёнок, валит того, за кого грант выпишут.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:04
Тогда бигусы делали сенсацию из полученной на флэшке непроверенной информации про свинарчуков. Сейчас же делают сенсацию из того, о чем порохоботы предупреждали еще полтора года назад.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:05
Re: Політичні дискусії
Украинская социологическая группа:
в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).
в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|