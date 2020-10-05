Додано: Вів 06 жов, 2020 08:43

Раз "их там нет" - значит АТО.

Если появляются следы их технического присутствия - значит РФ спонсор терроризма, регулярные частя ВС значит РФ - официально страна-террорист.

Что автоматом влечёт международную изоляцию.(по аналогу Ливии)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.