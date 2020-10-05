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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6632663366346635
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31

Из Азербайджана:
https://twitter.com/newkc14/status/1313 ... 75/photo/1 - стали отрабатывать практику "их там нет" - обстрелы с территории Армении мирный Азербайджан.

Не сношу видео, но по армянскому каналу "где бегут воины Азербайджана" - открытая работа техникой и спецами из "Ростова".
- Фаготами, по пехоте.
Единственно приятно видеть, как РЭБ что шел из Ирана - стоит разбитый БПЛА.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:41

Re: Політичні дискусії

  jj1981ua написав:я думаю, что вы не голосовали за яныка потому и ошибаетесь. я тоже не голосовал, но думаю это было больше за него чем против юля-ющ.
вот нашего нынешнего выбрали именно "против пороха".

Вы не дали бы прогноз:
За кого будут вынуждены голосовать граждане Украины против "янелоха - разводящего из Омана"?
Кандидатуры Порошенко, Медведчука, Тимошенко, Януковоща, Азирова, Ляшко, ...... - не предлагать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:28

много говорят, что бигус спецом валил пороха по заказу клоуна
однако, бигус и клоуна валит , сразу же :D
очередной дурдом
https://www.youtube.com/watch?v=kYju8J- ... e=emb_logo
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:46

  19yuriy91 написав:много говорят, что бигус спецом валил пороха по заказу клоуна
однако, бигус и клоуна валит , сразу же :D
очередной дурдом
https://www.youtube.com/watch?v=kYju8J- ... e=emb_logo


Бигус - типичный соросёнок, валит того, за кого грант выпишут. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:04

  19yuriy91 написав:много говорят, что бигус спецом валил пороха по заказу клоуна
однако, бигус и клоуна валит , сразу же :D
очередной дурдом
https://www.youtube.com/watch?v=kYju8J- ... e=emb_logo

Тогда бигусы делали сенсацию из полученной на флэшке непроверенной информации про свинарчуков. Сейчас же делают сенсацию из того, о чем порохоботы предупреждали еще полтора года назад.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:05

Re: Політичні дискусії

Украинская социологическая группа:
в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).
в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:06

  Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.
1. АТО = война?

Зависит от определения термина "война".
Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 08:43

Раз "их там нет" - значит АТО.
Если появляются следы их технического присутствия - значит РФ спонсор терроризма, регулярные частя ВС значит РФ - официально страна-террорист.
Что автоматом влечёт международную изоляцию.(по аналогу Ливии)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:24

  freeze написав:Украинская социологическая группа:
в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).
в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)

Похоже одесситы мечтают о райской жизни ДыНыРы. Столько голосов отдавать партиям коллаборантов - просто сказочные... Потом удивляются, что страна в такой заднице.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:34

  Schmit написав:
  freeze написав:Украинская социологическая группа:
в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).
в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)

Похоже одесситы мечтают о райской жизни ДыНыРы. Столько голосов отдавать партиям коллаборантов - просто сказочные...


Не думаю, про ДыНыРы никто не вспоминает.
Доверяй делам - чисто региональный, неполитический бизнес-проект-междусобойчик.
Голоса за партию Шария - это у одесситов эквивалент когда-то бывшей в бюллетенях графы Против всех, типа Все достали.
А за ОПЗЖ Медведчука голосуют в 2-3 раза меньше людей, чем когда-то за Януковича.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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