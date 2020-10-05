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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 66346635663666376638> Додано: Вів 06 жов, 2020 10:20 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.

1. АТО = война? Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.1. АТО = война?

Зависит от определения термина "война".

Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками. Зависит от определения термина "война".Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.

а почему тогда с боевиками не боряться в Киеве?... а почему тогда с боевиками не боряться в Киеве?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4986 З нами з: 06.08.08 Подякував: 260 раз. Подякували: 793 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 10:42 freeze написав: Украинская социологическая группа:

в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).

в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %) Украинская социологическая группа:в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)

" Ах, Одесса, ..."

Ой не так!

Ех, Одеса...

В 2016р., влітку, повертаючись з щорічного відпочинку з Карпат, як завжди, на пів дороги додому, переночував у рідному мені с. Дяківці, де я у бабусі кілька років провів до школи і кожні літні канікули...Добре, що земляки там побудували чудовий готель, прямо на трасі. Всім, кому треба переночувати, або просто перекусити між Хмельницьким і Вінницею раджу готель "Транзит", не пошкодуєте і точно після першої спроби вже його ніколи не проминете і будете планувати свої поїздки так, щоб саме там пообідати або переночувати!

Подивіться фото:

https://www.google.com/travel/hotels/en ... VjN2E0Y2Jh

Почитайте відгуки:

https://www.google.com/travel/hotels/en ... VjN2E0Y2Jh

Так от! Зранку пішов поснідати в кафе готелю "Транзит". І вийшло так, що за сусіднім столиком сиділи двоє чоловіків віком біля 40 років. Оскільки музика мовчала, я якраз перед їх приходом попросив офіціантку її вимкнути, хотів тишою насолодитись, то став невільним свідком дуже цікавої розмови. Вони говорили як старі друзі... Говорили російською мовою, про Україну, про політику, про війну, ну точно як оце у нас на цьому форумі... З великою повагою один до одного. В одного позиція проукраїнська, в іншого, як у типових на нашому форумі самі знаєте кого... Причому аргументи проукраїнського оппонента повністю збігалися з моїми... Навіть не вірилося, що так може бути... Ніби я веду цю розмову, а він озвучує мої думки з того чи іншого питання... Більше години я їх слухав... Але мені вже треба було в дорогу, попереду ще майже 700 км. додому, та й хотілось засвітла доїхати. Але не зміг просто встати і піти. Просто роз*їдала цікавість: а звідки оппонент чоловіка з проукраїнською позицією, я був впевнений, що він або з Росії, або, в крайньому випадку, з Білорусії, бо аж занадто в його риториці було багато пропагандистських штампів "русского мира". Розраховуюсь з офіціанткою і підходжу до їх столика, вибачаюсь, кажу, що став невільним слухачем їх розмови, і прошу чоловіка з позицією "русского мира" відповісти звідки він приїхав в Україну. Він трохи зам*явся, мабть не очікував такого запитання, і тоді за нього сказав його товариш: він з Західної України, зараз живе у Львові, а я з Одеси! Сказати, що в мене був шок, це нічого не сказати! Ми поговорили кілька хвилин, я сказав одеситу, що я повністю підтримую його позицію, а львів*янину, що я в шоці, що він родом з Західної України і має такі переконання...Одесит переможно глянув на свого товариша, посміхнувся до мене і сказав: так, і таке буває в Україні, хоча логічніше було б, якби я мав його позицію, а він мою. І можу вас запевнити, що мою позицію в Одесі розділяє багато людей, в усякому разі серед моїх знайомих.

Я потім всю дорогу про цю розмову думав і тихо радів, що в Одесі також є наші люди і мабуть їх таки немало...

А тут freeze всю малину зіпсував... " Ах, Одесса, ..."Ой не так!Ех, Одеса...В 2016р., влітку, повертаючись з щорічного відпочинку з Карпат, як завжди, на пів дороги додому, переночував у рідному мені с. Дяківці, де я у бабусі кілька років провів до школи і кожні літні канікули...Добре, що земляки там побудували чудовий готель, прямо на трасі. Всім, кому треба переночувати, або просто перекусити між Хмельницьким і Вінницею раджу готель "Транзит", не пошкодуєте і точно після першої спроби вже його ніколи не проминете і будете планувати свої поїздки так, щоб саме там пообідати або переночувати!Подивіться фото:Почитайте відгуки:Так от! Зранку пішов поснідати в кафе готелю "Транзит". І вийшло так, що за сусіднім столиком сиділи двоє чоловіків віком біля 40 років. Оскільки музика мовчала, я якраз перед їх приходом попросив офіціантку її вимкнути, хотів тишою насолодитись, то став невільним свідком дуже цікавої розмови. Вони говорили як старі друзі... Говорили російською мовою, про Україну, про політику, про війну, ну точно як оце у нас на цьому форумі... З великою повагою один до одного. В одного позиція проукраїнська, в іншого, як у типових на нашому форумі самі знаєте кого... Причому аргументи проукраїнського оппонента повністю збігалися з моїми... Навіть не вірилося, що так може бути... Ніби я веду цю розмову, а він озвучує мої думки з того чи іншого питання... Більше години я їх слухав... Але мені вже треба було в дорогу, попереду ще майже 700 км. додому, та й хотілось засвітла доїхати. Але не зміг просто встати і піти. Просто роз*їдала цікавість: а звідки оппонент чоловіка з проукраїнською позицією, я був впевнений, що він або з Росії, або, в крайньому випадку, з Білорусії, бо аж занадто в його риториці було багато пропагандистських штампів "русского мира". Розраховуюсь з офіціанткою і підходжу до їх столика, вибачаюсь, кажу, що став невільним слухачем їх розмови, і прошу чоловіка з позицією "русского мира" відповісти звідки він приїхав в Україну. Він трохи зам*явся, мабть не очікував такого запитання, і тоді за нього сказав його товариш: він з Західної України, зараз живе у Львові, а я з Одеси! Сказати, що в мене був шок, це нічого не сказати! Ми поговорили кілька хвилин, я сказав одеситу, що я повністю підтримую його позицію, а львів*янину, що я в шоці, що він родом з Західної України і має такі переконання...Одесит переможно глянув на свого товариша, посміхнувся до мене і сказав: так, і таке буває в Україні, хоча логічніше було б, якби я мав його позицію, а він мою. І можу вас запевнити, що мою позицію в Одесі розділяє багато людей, в усякому разі серед моїх знайомих.Я потім всю дорогу про цю розмову думав і тихо радів, що в Одесі також є наші люди і мабуть їх таки немало...А тут freeze всю малину зіпсував... Кармелюк 1

Повідомлень: 679 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 10:54 freeze написав: Голоса за партию Шария - это у одесситов эквивалент когда-то бывшей в бюллетенях графы Против всех, типа Все достали. Голоса за партию Шария - это у одесситов эквивалент когда-то бывшей в бюллетенях графы Против всех, типа Все достали.

Удобно быть шавкой, лающей на всех из подворотни. Удобно быть шавкой, лающей на всех из подворотни. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1977 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 10:56 Тракторист написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.

1. АТО = война? Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.1. АТО = война? Зависит от определения термина "война".

Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками. Зависит от определения термина "война".Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками. а почему тогда с боевиками не боряться в Киеве?... а почему тогда с боевиками не боряться в Киеве?...

Что за боевики в Киеве?

Террористы-одиночки есть везде.

А парады пленных были только в Донецке. Что за боевики в Киеве?Террористы-одиночки есть везде.А парады пленных были только в Донецке. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1977 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 10:57 Starikan написав: freeze написав: Голоса за партию Шария - это у одесситов эквивалент когда-то бывшей в бюллетенях графы Против всех, типа Все достали. Голоса за партию Шария - это у одесситов эквивалент когда-то бывшей в бюллетенях графы Против всех, типа Все достали.

Удобно быть шавкой, лающей на всех из подворотни. Удобно быть шавкой, лающей на всех из подворотни.



Это обычная ниша - Против всех, все достали - на всех выборах.

В прошлом году эту роль удачно исполнили Слуги народа.



Сейчас два наиболее известных представителя этой ниши - Партия Шария и Пальчевский. Это обычная ниша - Против всех, все достали - на всех выборах.В прошлом году эту роль удачно исполнили Слуги народа.Сейчас два наиболее известных представителя этой ниши - Партия Шария и Пальчевский. Востаннє редагувалось freeze в Вів 06 жов, 2020 11:08, всього редагувалось 2 разів. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18585 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4457 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:02 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.

1. АТО = война? Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.1. АТО = война?

Зависит от определения термина "война".

Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками. Зависит от определения термина "война".Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.

1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"?

2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"?



А то на словах - одно.

А по документам - совсем другое.



Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.

А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение? 1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"?2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"?А то на словах - одно.А по документам - совсем другое.Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:04 Вкладчик1234 написав: Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.

А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение? Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение?



Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного относительного затишья это будет выглядеть диковато. Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного относительного затишья это будет выглядеть диковато. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18585 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4457 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12 Вкладчик1234 написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.

1. АТО = война? Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.1. АТО = война?

Зависит от определения термина "война".

Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками. Зависит от определения термина "война".Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.

1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"?

2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"?



А то на словах - одно.

А по документам - совсем другое.



Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.

А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение? 1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"?2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"?А то на словах - одно.А по документам - совсем другое.Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение?

Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?

А то все барахтається, викручується як може...

Тільки Вкладчик1234 засмучує! Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?А то все барахтається, викручується як може...Тільки Вкладчик1234 засмучує! Кармелюк 1

Повідомлень: 679 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.

А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение? Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение?



Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного затишья это будет выглядеть диковато. Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного затишья это будет выглядеть диковато.

Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.



Япония тоже официально в состоянии войны с рф. И "путен не напал" вроде? И ждут возврата островов.



Украина тоже могла бы быть в таком состоянии, и требовать возврат территорий и компенсации.



А сейчас - кому предъявить претензии? Продавцу окорочков (посмертно), или тысячнику МММ?



Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.Япония тоже официально в состоянии войны с рф. И "путен не напал" вроде? И ждут возврата островов.Украина тоже могла бы быть в таком состоянии, и требовать возврат территорий и компенсации.А сейчас - кому предъявить претензии? Продавцу окорочков (посмертно), или тысячнику МММ?Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:13 Кармелюк написав: Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?

А то все барахтається, викручується як може...

Тільки Вкладчик1234 засмучує! Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?А то все барахтається, викручується як може...Тільки Вкладчик1234 засмучує!

Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 66346635663666376638> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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