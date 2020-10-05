Starikan написав:
Зависит от определения термина "война".
Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.
а почему тогда с боевиками не боряться в Киеве?...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:20
а почему тогда с боевиками не боряться в Киеве?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:42
" Ах, Одесса, ..."
Ой не так!
Ех, Одеса...
В 2016р., влітку, повертаючись з щорічного відпочинку з Карпат, як завжди, на пів дороги додому, переночував у рідному мені с. Дяківці, де я у бабусі кілька років провів до школи і кожні літні канікули...Добре, що земляки там побудували чудовий готель, прямо на трасі. Всім, кому треба переночувати, або просто перекусити між Хмельницьким і Вінницею раджу готель "Транзит", не пошкодуєте і точно після першої спроби вже його ніколи не проминете і будете планувати свої поїздки так, щоб саме там пообідати або переночувати!
Подивіться фото:
Почитайте відгуки:
Так от! Зранку пішов поснідати в кафе готелю "Транзит". І вийшло так, що за сусіднім столиком сиділи двоє чоловіків віком біля 40 років. Оскільки музика мовчала, я якраз перед їх приходом попросив офіціантку її вимкнути, хотів тишою насолодитись, то став невільним свідком дуже цікавої розмови. Вони говорили як старі друзі... Говорили російською мовою, про Україну, про політику, про війну, ну точно як оце у нас на цьому форумі... З великою повагою один до одного. В одного позиція проукраїнська, в іншого, як у типових на нашому форумі самі знаєте кого... Причому аргументи проукраїнського оппонента повністю збігалися з моїми... Навіть не вірилося, що так може бути... Ніби я веду цю розмову, а він озвучує мої думки з того чи іншого питання... Більше години я їх слухав... Але мені вже треба було в дорогу, попереду ще майже 700 км. додому, та й хотілось засвітла доїхати. Але не зміг просто встати і піти. Просто роз*їдала цікавість: а звідки оппонент чоловіка з проукраїнською позицією, я був впевнений, що він або з Росії, або, в крайньому випадку, з Білорусії, бо аж занадто в його риториці було багато пропагандистських штампів "русского мира". Розраховуюсь з офіціанткою і підходжу до їх столика, вибачаюсь, кажу, що став невільним слухачем їх розмови, і прошу чоловіка з позицією "русского мира" відповісти звідки він приїхав в Україну. Він трохи зам*явся, мабть не очікував такого запитання, і тоді за нього сказав його товариш: він з Західної України, зараз живе у Львові, а я з Одеси! Сказати, що в мене був шок, це нічого не сказати! Ми поговорили кілька хвилин, я сказав одеситу, що я повністю підтримую його позицію, а львів*янину, що я в шоці, що він родом з Західної України і має такі переконання...Одесит переможно глянув на свого товариша, посміхнувся до мене і сказав: так, і таке буває в Україні, хоча логічніше було б, якби я мав його позицію, а він мою. І можу вас запевнити, що мою позицію в Одесі розділяє багато людей, в усякому разі серед моїх знайомих.
Я потім всю дорогу про цю розмову думав і тихо радів, що в Одесі також є наші люди і мабуть їх таки немало...
А тут freeze всю малину зіпсував...
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:54
Удобно быть шавкой, лающей на всех из подворотни.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:56
Что за боевики в Киеве?
Террористы-одиночки есть везде.
А парады пленных были только в Донецке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:57
Это обычная ниша - Против всех, все достали - на всех выборах.
В прошлом году эту роль удачно исполнили Слуги народа.
Сейчас два наиболее известных представителя этой ниши - Партия Шария и Пальчевский.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 06 жов, 2020 11:08, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:02
1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"?
2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"?
А то на словах - одно.
А по документам - совсем другое.
Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.
А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:04
Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного относительного затишья это будет выглядеть диковато.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12
Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?
А то все барахтається, викручується як може...
Тільки Вкладчик1234 засмучує!
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12
Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.
Япония тоже официально в состоянии войны с рф. И "путен не напал" вроде? И ждут возврата островов.
Украина тоже могла бы быть в таком состоянии, и требовать возврат территорий и компенсации.
А сейчас - кому предъявить претензии? Продавцу окорочков (посмертно), или тысячнику МММ?
Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:13
Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|