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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6635663666376638> Додано: Вів 06 жов, 2020 11:16 Вкладчик1234 написав: Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях. Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.



Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану. Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18585 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4457 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:19 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях. Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.



Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану. Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.

А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет?



И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают? А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет?И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:21 Hotab написав: Мазохист дед шапо снова на недельку на кукане.

Во-первых, это красиво.

Я сейчас вангону: пока шапо в обезьяннике, сейчас придет какой-нибудь шрам с детройтредлм поднять упавший триколор)). Мазохист дед шапо снова на недельку на кукане.Во-первых, это красиво.Я сейчас вангону: пока шапо в обезьяннике, сейчас придет какой-нибудь шрам с детройтредлм поднять упавший триколор)).

Это ты не вангонул, это ты совершил подлость.

Очередную.

Походя, даже не задумываясь,считая нормой.

Кстати, также как и манеры отпетого гопника на общественной площадке не триколорной орды, а европейской Украины.

Впрочем, толку-то указывать на прописные истины какому-нибудь гоповатому подловатому хотабу. Для тебе подобных это норма.





"Подлость — в современном значении — низость в нравственном отношении, бесчестность, грязный поступок в отношении других людей." Это ты не вангонул, это ты совершил подлость.Очередную.Походя, даже не задумываясь,считая нормой.Кстати, также как и манеры отпетого гопника на общественной площадке не триколорной орды, а европейской Украины.Впрочем, толку-то указывать на прописные истины какому-нибудь гоповатому подловатому хотабу. Для тебе подобных это норма."Подлость — в современном значении — низость в нравственном отношении, бесчестность, грязный поступок в отношении других людей." detroytred

Повідомлень: 23309 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:25 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают? И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают?

В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними. В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10798 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:27 Вкладчик1234 написав: Кармелюк написав: Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?

А то все барахтається, викручується як може...

Тільки Вкладчик1234 засмучує! Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?А то все барахтається, викручується як може...Тільки Вкладчик1234 засмучує!

Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего

Словоблуддя.

Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...

І американські війська там досі... Словоблуддя.Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...І американські війська там досі... Кармелюк 1

Повідомлень: 679 З нами з: 26.08.12 Подякував: 221 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:28 И называете ли Вы "воровство" каким-то новым термином, например "временное ограничение правом распоряжаться"? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:28 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях. Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.



Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану. Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.

А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет? А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет?



Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.

Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять. Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18585 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4457 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30 lapay написав: Вкладчик1234 написав: И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают? И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают?

В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними. В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними.

А вор когда-то признаёт что воровал?

Но несмотря на отрицание вора - суд даёт срок, и возмещение ущерба. Т.е. "согласие" или "признание" вора - не требуется



Но для этого, нужно чтобы жертва хотя бы не препятствовала "следствию", и не выгораживала вора А вор когда-то признаёт что воровал?Но несмотря на отрицание вора - суд даёт срок, и возмещение ущерба. Т.е. "согласие" или "признание" вора - не требуетсяНо для этого, нужно чтобы жертва хотя бы не препятствовала "следствию", и не выгораживала вора Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 06 жов, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.

А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение? Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение?



Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного затишья это будет выглядеть диковато. Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного затишья это будет выглядеть диковато.

Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.



Япония тоже официально в состоянии войны с рф. И "путен не напал" вроде? И ждут возврата островов.



Украина тоже могла бы быть в таком состоянии, и требовать возврат территорий и компенсации.



А сейчас - кому предъявить претензии? Продавцу окорочков (посмертно), или тысячнику МММ?



Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.Япония тоже официально в состоянии войны с рф. И "путен не напал" вроде? И ждут возврата островов.Украина тоже могла бы быть в таком состоянии, и требовать возврат территорий и компенсации.А сейчас - кому предъявить претензии? Продавцу окорочков (посмертно), или тысячнику МММ?Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда

Сразу и не признал сторонника Свободы, Нацкорпуса, ПС и тому подобных политсил, поскольку только эти организации с самого начала призывали называть вещи своими именами. Сразу и не признал сторонника Свободы, Нацкорпуса, ПС и тому подобных политсил, поскольку только эти организации с самого начала призывали называть вещи своими именами. Востаннє редагувалось Schmit в Вів 06 жов, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1685 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:32 Кармелюк написав: Вкладчик1234 написав: Кармелюк написав: Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?

А то все барахтається, викручується як може...

Тільки Вкладчик1234 засмучує! Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?А то все барахтається, викручується як може...Тільки Вкладчик1234 засмучує!

Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего

Словоблуддя.

Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...

І американські війська там досі... Словоблуддя.Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...І американські війська там досі...



Да-да:



Да-да: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6635663666376638> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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