Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:16
Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:19
А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет?
И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:21
Это ты не вангонул, это ты совершил подлость.
Очередную.
Походя, даже не задумываясь,считая нормой.
Кстати, также как и манеры отпетого гопника на общественной площадке не триколорной орды, а европейской Украины.
Впрочем, толку-то указывать на прописные истины какому-нибудь гоповатому подловатому хотабу. Для тебе подобных это норма.
"Подлость — в современном значении — низость в нравственном отношении, бесчестность, грязный поступок в отношении других людей."
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:25
Re: Політичні дискусії
В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:27
Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:28
И называете ли Вы "воровство" каким-то новым термином, например "временное ограничение правом распоряжаться"?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:28
Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.
Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30
А вор когда-то признаёт что воровал?
Но несмотря на отрицание вора - суд даёт срок, и возмещение ущерба. Т.е. "согласие" или "признание" вора - не требуется
Но для этого, нужно чтобы жертва хотя бы не препятствовала "следствию", и не выгораживала вора
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 06 жов, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30
Сразу и не признал сторонника Свободы, Нацкорпуса, ПС и тому подобных политсил, поскольку только эти организации с самого начала призывали называть вещи своими именами.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 06 жов, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:32
Да-да:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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