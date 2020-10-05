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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6635663666376638>
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:16

  Вкладчик1234 написав:Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.


Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:19

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.


Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.

А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет?

И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:21

  Hotab написав:Мазохист дед шапо снова на недельку на кукане. :)
Во-первых, это красиво. :)
Я сейчас вангону: пока шапо в обезьяннике, сейчас придет какой-нибудь шрам с детройтредлм поднять упавший триколор)).

Это ты не вангонул, это ты совершил подлость.
Очередную.
Походя, даже не задумываясь,считая нормой.
Кстати, также как и манеры отпетого гопника на общественной площадке не триколорной орды, а европейской Украины.
Впрочем, толку-то указывать на прописные истины какому-нибудь гоповатому подловатому хотабу. Для тебе подобных это норма.


"Подлость — в современном значении — низость в нравственном отношении, бесчестность, грязный поступок в отношении других людей."
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:25

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают?

В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:27

  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?
А то все барахтається, викручується як може...
Тільки Вкладчик1234 засмучує!

Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего

Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:28

И называете ли Вы "воровство" каким-то новым термином, например "временное ограничение правом распоряжаться"?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.


Если у вас что-то украли или разбили вашу машину, вы и так можете заявить о претензиях, без объявления войны вору или автохулигану.

А если Вы знаете кто вор (по словам), но "под протокол" всячески избегаете его называть - Вы прикрываете вора или нет?


Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.
Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:И даже когда "сообщников вора" (например "псковских десантников") ловят на горячем - Вы делаете вид, что "ничего не знаете", и "сообщников" отпускают?

В суді компенсацію можна отримати тільки за окупацію Криму, бо там РФ офіційно визнає себе владу і націоналізувала (незаконно відібрала) чуже майно. На окупованому Донбасі майно націоналізував Лугандон, який, в міжнародному праві, абсолютний нулі, і взяти з нього теж можна тільки нуль. А Раша тут ні до чого, об'являй їй війну чи не об'являй - всі наші позови будуть програшними.

А вор когда-то признаёт что воровал?
Но несмотря на отрицание вора - суд даёт срок, и возмещение ущерба. Т.е. "согласие" или "признание" вора - не требуется

Но для этого, нужно чтобы жертва хотя бы не препятствовала "следствию", и не выгораживала вора
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 06 жов, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:30

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Зачем украинская власть официально прикрывает "агрессора", выдавая его за каких-то неопределённых "боевиков"? Ведь им ничего и не предъявишь.
А с рф можно было бы официально требовать компенсаций, репараций и т.д. - а с АТО (ССО) - этого сделать не получится. Зачем власть ставит Украину в проигрышное положение?


Какой смысл сейчас через почти семь лет объявлять войну, на фоне двухмесячного затишья это будет выглядеть диковато.

Например чтоб официально получить компенсацию. Или хотя бы официально заявить о таких претензиях.

Япония тоже официально в состоянии войны с рф. И "путен не напал" вроде? И ждут возврата островов.

Украина тоже могла бы быть в таком состоянии, и требовать возврат территорий и компенсации.

А сейчас - кому предъявить претензии? Продавцу окорочков (посмертно), или тысячнику МММ?

Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда

Сразу и не признал сторонника Свободы, Нацкорпуса, ПС и тому подобных политсил, поскольку только эти организации с самого начала призывали называть вещи своими именами.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 06 жов, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:32

  Кармелюк написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Та краще би Україна ще шість років тому здалася, нє?
А то все барахтається, викручується як може...
Тільки Вкладчик1234 засмучує!

Япония около 80 лет "все барахтається", и ничего

Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...


Да-да:

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Украина - богатая страна!
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