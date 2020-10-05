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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6635663666376638
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:42

  freeze написав:Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.
Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять.

Скорее соглашусь.
Нужно было хотя бы военное положение объявить.

Но ИМХО, люди, сделавшие ошибки, и/или поступившие незаконно, дав преимущество противнику, - должны быть наказаны, и их вина установлена. Хотя бы, чтоб другим было неповадно так делать.
А то в будущем может возникнуть вопрос: "если другим можно было, то почему мне нельзя?"

А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:52

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет.

Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево.
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