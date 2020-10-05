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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6635663666376638 Додано: Вів 06 жов, 2020 11:42 freeze написав: Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.

Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять. Это пусть юристы разбираются в терминологиях и их юридических последствиях.Может быть в 2014-2015 годах и был какой-то смысл юридически объявлять войну, то сейчас и смысла нет, ибо объявить войну задним числом это будет слишком забойно, даже для западных друзей. А на сегодня ни мы не собираемся открыто воевать и идти в атаку, и оборотная сторона тоже. Кроме того за объявлением войны идет всеобщая мобилизация, что делать с этими сотнями тысяч призванных мужиков, если сами подписались в Минске не стрелять.

Скорее соглашусь.

Нужно было хотя бы военное положение объявить.



Но ИМХО, люди, сделавшие ошибки, и/или поступившие незаконно, дав преимущество противнику, - должны быть наказаны, и их вина установлена. Хотя бы, чтоб другим было неповадно так делать.

А то в будущем может возникнуть вопрос: "если другим можно было, то почему мне нельзя?"



А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет. Скорее соглашусь.Нужно было хотя бы военное положение объявить.Но ИМХО, люди, сделавшие ошибки, и/или поступившие незаконно, дав преимущество противнику, - должны быть наказаны, и их вина установлена. Хотя бы, чтоб другим было неповадно так делать.А то в будущем может возникнуть вопрос: "если другим можно было, то почему мне нельзя?"А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12778 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7220 раз. Подякували: 3374 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 11:52 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет. А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет.

Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево. Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10798 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6635663666376638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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