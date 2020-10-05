Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:52
Re: Політичні дискусії
Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:29
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:33
"Понимающий", тоді розкажіть в чому однакова ситуація?
Цікаво буде ваші виверти послухати.
А почати можете з того, що Росія (тоді СРСР) оголосила війну Японії!
Ну точно як у нас!
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:46
Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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