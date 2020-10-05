RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6635663666376638
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:52

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет.

Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10799
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:29

  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...


Да-да:

Зображення
[/quote]
"Понимающий", тоді розкажіть в чому однакова ситуація?
Цікаво буде ваші виверти послухати.
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 681
З нами з: 26.08.12
Подякував: 221 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:33

  Кармелюк написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...


Да-да:

Зображення

"Понимающий", тоді розкажіть в чому однакова ситуація?
Цікаво буде ваші виверти послухати.
А почати можете з того, що Росія (тоді СРСР) оголосила війну Японії!
Ну точно як у нас! :D
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 681
З нами з: 26.08.12
Подякував: 221 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:46

Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18587
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4459 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 6635663666376638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.