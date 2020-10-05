RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6635663666376638
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:52

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А по факту происходит замалчивание, и прикрывание. Как с "расстрелами на майдане", убийством Гонгадзе, взрывами складов, упавшем самолёте с курсантами, и т.д. - виноватых нет.

Угу. Зелені обіцяли когось посадити - значить треба саджати, хоч дерево.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10802
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:29

  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...


Да-да:

Зображення
[/quote]
"Понимающий", тоді розкажіть в чому однакова ситуація?
Цікаво буде ваші виверти послухати.
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 681
З нами з: 26.08.12
Подякував: 221 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:33

  Кармелюк написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Кармелюк написав:Словоблуддя.
Там зовсім інша ситуація і склалась вона за підсумками другої світової війни...
І американські війська там досі...


Да-да:

Зображення

"Понимающий", тоді розкажіть в чому однакова ситуація?
Цікаво буде ваші виверти послухати.
А почати можете з того, що Росія (тоді СРСР) оголосила війну Японії!
Ну точно як у нас! :D
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 681
З нами з: 26.08.12
Подякував: 221 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:46

Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18587
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4460 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:17

Re: Політичні дискусії

freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да.
Но может кто подскажет по вариантам, что указать?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27978
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 6715 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:56

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:14

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные.
1. АТО = война?
Зависит от определения термина "война".
Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.
1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"?
2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"?
А то на словах - одно.
А по документам - совсем другое.

1. Далось вам это "объявление войны" 8) Во всех конфликтах (в том числе и внутренних) на Ближнем Востоке, в Ливии и т.п. - кто-нибудь объявлял кому-нибудь войну? Действовали по обстоятельствам, и все дела.
2. Военный конфликт с местными боевиками и наемниками, вооружаемыми РФ.

Вы случайно не юрист :?: :mrgreen:
  Вкладчик1234 написав: Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда

Точно юрист :wink: Тогда выбываю из дискуссии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17611
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1977 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:27

  Starikan написав:Точно юрист Тогда выбываю из дискуссии.

Я не юрист. Просто любитель почитать литературу :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12781
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7222 раз.
Подякували: 3374 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 6635663666376638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18692)
06.10.2020 15:39
Рынок ОВГЗ (1618)
06.10.2020 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.