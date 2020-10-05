Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ? Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да. Но может кто подскажет по вариантам, что указать?
Вкладчик1234 написав:Возник один вопрос. Он вроде бы простой, но чтобы не было обвинений в "скрытом смысле между строк", или непоняток с формулировками, - я его разделю на "под-вопросы", практически односложные. 1. АТО = война?
Зависит от определения термина "война". Если война = боевые действия, то да - АТО = война с боевиками.
1. Можно ли объявить "войну" "боевикам"? 2. И у нас всё-таки война с РФ и их войсками, или АТО (ССО) с "боевиками"? А то на словах - одно. А по документам - совсем другое.
1. Далось вам это "объявление войны" Во всех конфликтах (в том числе и внутренних) на Ближнем Востоке, в Ливии и т.п. - кто-нибудь объявлял кому-нибудь войну? Действовали по обстоятельствам, и все дела. 2. Военный конфликт с местными боевиками и наемниками, вооружаемыми РФ.
Вы случайно не юрист
Вкладчик1234 написав: Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда
Точно юрист Тогда выбываю из дискуссии.
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