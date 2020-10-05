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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6637663866396640>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 7.3 5 3
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
33%
1
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
0
0
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
33%
1
10. Інші партії
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:12

  Faceless написав:
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да.
Но может кто подскажет по вариантам, что указать?


Давайте пойдём проверенным путём, можно взять агрегированные данные - среднее по всем областям - в качестве участников опроса.

1. Слуга народа
2. ОПЗЖ
3. ЕС
4. Батькивщина
5. За майбутнє
6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было
7. Партия Шария
8. Свобода
9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд.
10. Другие партии
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:17

freeze, а как же другие "лидеры": Пальчевский, Смэшко? :mrgreen:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:23

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:freeze, а как же другие "лидеры": Пальчевский, Смэшко? :mrgreen:


Там в голосовалку, если не ошибаюсь, всего девять пунктов влазит. Всем не хватит места.
Эти двое могут пойти в разделе Другие партии.
Тем более фанаты обоих как то здесь не появлялись.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:35

Re: Політичні дискусії

Репост, но в тему:

  Kudrjavuy написав:
  andrijk777 написав:Я про Киргизію мало знаю, тому спорити не буду.
Але як мінімум у них було вже 4 президенти - яка неяка змінність влади є.
А що щастя немає - а воно у них було? А в сусідів їхніх є?

Бінго!!!!
Ви у чотирьох реченнях спромоглися дати відповідь, та поставити на неї два речення у якості питання.
Навіть я на таке не спромігся б.

Это и есть отвлечение населения от насущных проблем.
А мир, в это самое время, уходит на новый технологический виток - где такие страны(и древние цивилизации, при чём не по их собственной инициативе) остаются за бортом цивилизации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39

  freeze написав:
  Faceless написав:
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да.
Но может кто подскажет по вариантам, что указать?


Давайте пойдём проверенным путём, можно взять агрегированные данные - среднее по всем областям - в качестве участников опроса.

1. Слуга народа
2. ОПЗЖ
3. ЕС
4. Батькивщина
5. За майбутнє
6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было
7. Партия Шария
8. Свобода
9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд.
10. Другие партии

Батенька, ...
- Это местные выборы!!!
И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39

Ітогі подвєдьом. 2020-10-06

Ітогі подвєдьом. 2020-10-06

1) Протестующие в Бишкеке захватили здание парламента Кыргызстана, президент оттуда сбежал (фото, видео)

Протесты в Кыргызстане: первый погибший и почти 600 ранены

ЦИК Кыргызстана признала недействительными результаты выборов
Киргызы вышли на мирный протест, получили по кумполу.
Мирный протест тут же закончился. Погоняли ментов по городу.
Власть включила заднюю

2) Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Украина – Евросоюз
Участники саммита обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, поддержку Евросоюзом реформ в Украине

В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС (фоторепортаж)
Президент Владимир Зеленский подтвердил необратимость курса Украины на членство в ЕС

Говорит одно, а делать совершенно другое

3) Уровень доверия к Зеленскому падает - опрос
баланс недоверия составляет почти -19% (-18,8%)

Даже точные цифры перестали приводить, перешли на баланс недоверия

4) Помнится мне, Бубочка обещал разобраться с Медведчуком. Но вот как интересно складывается пазл

Зеленский заявил, что без общения с Путиным никогда не удастся прекратить войну на Донбассе
Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории

Злые языки в Украине не один год повторяют, мол, хочешь говорить с Путиным, говори через Медведчука

И, ну вот так совпало, Медведчук в Москве
Медведчук прилетел в Москву к главе Госдумы и обвинил Украину в "тупиковости" переговоров по Донбассу
Виктор Медведчук в очередной раз прибыл в Москву и заявил, что Украина завела в тупик переговоры по оккупированному Донбассу

Конечно же, Украина. Не хочет Украина выполнять ультиматумы

Медведчук приехал на встречу к Путину
На встрече президент РФ заявил о готовности способствовать "восстановлению отношений" России и Украины

5) Дело ЧВК Вагнера. Арьев о допросе в ГБР: Спрашивали об источниках, а не о срыве операции
Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента

Была операция, была. И операцию слили. Это государственная измена.

6) "Безвиз остается". В Слуге народа отреагировали на письмо депутатов Европарламента
В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи

Из Европарламента пришло устное предупрежение.
Арахамия ответил, мол, пишите письма
Написали письмо. Теперь, уже, "это личное мнение"

Нет, это предупреждение от Европарламента. И лучше было бы промолчать.
Бубочка сейчас пытается играть роль хорошего президента в Брюсселе, а из-за кулис слышны непотребства

7) Шкарлет подал в суд на нацагентство, которое нашло плагиат в его научных работах
просит суд признать противоправными действия комитета по установлению наличия текстовых заимствований без ссылок на источник в четырех его научных работах

Обгадится же ...

8) "Е* * ть как тупых свиней": уволенный со скандалом прокурор-грубиян снова занял высокую должность
Будет других свиней Е* * ть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:43

  Вкладчик1234 написав:Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда

Из всего этого вижу одно желание - посадить Турчинова. Тупое желание

Теперь давай расписывай, вот объявили войну задним числом по решению суда - как будут развиваться дальше события ? Как будет поступать РФ, как Украина ?

Не будет ответа, значит трындабол
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44

  freeze написав:
1. Слуга народа
2. ОПЗЖ
3. ЕС
4. Батькивщина
5. За майбутнє
6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было
7. Партия Шария
8. Свобода
9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд.
10. Другие партии

Норм, поддерживаю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44

  freeze написав:
  Faceless написав:
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ?
Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да.
Но может кто подскажет по вариантам, что указать?


Давайте пойдём проверенным путём, можно взять агрегированные данные - среднее по всем областям - в качестве участников опроса.

1. Слуга народа
2. ОПЗЖ
3. ЕС
4. Батькивщина
5. За майбутнє
6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было
7. Партия Шария
8. Свобода
9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд.
10. Другие партии


глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:45

  Kudrjavuy написав:- Это местные выборы!!!
И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал.


Галочку на выборах в горсовет и в облсовет вы будете ставить напротив названия партии.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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