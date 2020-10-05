Додано: Вів 06 жов, 2020 18:39

Участники саммита обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, поддержку Евросоюзом реформ в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил необратимость курса Украины на членство в ЕС

баланс недоверия составляет почти -19% (-18,8%)

Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории

Виктор Медведчук в очередной раз прибыл в Москву и заявил, что Украина завела в тупик переговоры по оккупированному Донбассу

На встрече президент РФ заявил о готовности способствовать "восстановлению отношений" России и Украины

Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента

В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи

просит суд признать противоправными действия комитета по установлению наличия текстовых заимствований без ссылок на источник в четырех его научных работах

Ітогі подвєдьом. 2020-10-06Киргызы вышли на мирный протест, получили по кумполу.Мирный протест тут же закончился. Погоняли ментов по городу.Власть включила заднююГоворит одно, а делать совершенно другоеДаже точные цифры перестали приводить, перешли на баланс недоверияПомнится мне, Бубочка обещал разобраться с Медведчуком. Но вот как интересно складывается пазлЗлые языки в Украине не один год повторяют, мол, хочешь говорить с Путиным, говори через МедведчукаИ, ну вот так совпало, Медведчук в МосквеКонечно же, Украина. Не хочет Украина выполнять ультиматумыБыла операция, была. И операцию слили. Это государственная измена.Из Европарламента пришло устное предупрежение.Арахамия ответил, мол, пишите письмаНаписали письмо. Теперь, уже, "это личное мнение"Нет, это предупреждение от Европарламента. И лучше было бы промолчать.Бубочка сейчас пытается играть роль хорошего президента в Брюсселе, а из-за кулис слышны непотребстваОбгадится же ...Будет других свиней Е* * ть