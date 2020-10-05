Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ? Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да. Но может кто подскажет по вариантам, что указать?
Давайте пойдём проверенным путём, можно взять агрегированные данные - среднее по всем областям - в качестве участников опроса.
1. Слуга народа 2. ОПЗЖ 3. ЕС 4. Батькивщина 5. За майбутнє 6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было 7. Партия Шария 8. Свобода 9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд. 10. Другие партии
andrijk777 написав:Я про Киргизію мало знаю, тому спорити не буду. Але як мінімум у них було вже 4 президенти - яка неяка змінність влади є. А що щастя немає - а воно у них було? А в сусідів їхніх є?
Бінго!!!! Ви у чотирьох реченнях спромоглися дати відповідь, та поставити на неї два речення у якості питання. Навіть я на таке не спромігся б.
Это и есть отвлечение населения от насущных проблем. А мир, в это самое время, уходит на новый технологический виток - где такие страны(и древние цивилизации, при чём не по их собственной инициативе) остаются за бортом цивилизации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ? Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да. Но может кто подскажет по вариантам, что указать?
Давайте пойдём проверенным путём, можно взять агрегированные данные - среднее по всем областям - в качестве участников опроса.
1. Слуга народа 2. ОПЗЖ 3. ЕС 4. Батькивщина 5. За майбутнє 6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было 7. Партия Шария 8. Свобода 9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд. 10. Другие партии
Батенька, ... - Это местные выборы!!! И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Механизм (как я это вижу) - признать решение про выдумывание АТО - неконституционным. И.О. президента (на тот момент) - судить за измену Родине. Восстанавливаем законный порядок, путём фиксации состояния войны с 2014 года - решением суда
Из всего этого вижу одно желание - посадить Турчинова. Тупое желание
Теперь давай расписывай, вот объявили войну задним числом по решению суда - как будут развиваться дальше события ? Как будет поступать РФ, как Украина ?
Не будет ответа, значит трындабол
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: 1. Слуга народа 2. ОПЗЖ 3. ЕС 4. Батькивщина 5. За майбутнє 6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было 7. Партия Шария 8. Свобода 9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд. 10. Другие партии
Норм, поддерживаю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Кстати, если впереди выборы, то может модераторы нам тут голосовалочку подкинут, как перед прошлыми выборами ? Было бы интересно посмотреть как поменялись симпатии посетителей ветки и сайта.
Кстати да. Но может кто подскажет по вариантам, что указать?
Давайте пойдём проверенным путём, можно взять агрегированные данные - среднее по всем областям - в качестве участников опроса.
1. Слуга народа 2. ОПЗЖ 3. ЕС 4. Батькивщина 5. За майбутнє 6. Радикальная партия - хотя по опыту прошлого голосования на ветке, в принципе можно Ляшка пропустить, у него около ноля было 7. Партия Шария 8. Свобода 9. Предлагаю назвать пункт - региональные партии, то есть партии, популярные в одном максимум двух-трех регионах - Доверяй делам, Пропозиция, Блок Кернеса, Стратегия Гройсмана, Самопомощь, Удар и тд. 10. Другие партии
глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны