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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6637663866396640 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 7 1. Слуга народу 0 0 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 43% 3 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 29% 2 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 14% 1 10. Інші партії 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Вів 06 жов, 2020 18:52 19yuriy91 написав: глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны

Так других ведь нет.



Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны? Так других ведь нет.Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5332 З нами з: 31.08.09 Подякував: 345 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 19:10 freeze написав: Kudrjavuy написав: - Это местные выборы!!!

И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал. - Это местные выборы!!!И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал.



Галочку на выборах в горсовет и в облсовет вы будете ставить напротив названия партии. Галочку на выборах в горсовет и в облсовет вы будете ставить напротив названия партии.

На деньги меня отучили ещё в школьные годы играть.

А наш процесс обратный от этого(который называется ДЕМОКРАТИЯ):

речь, произнесенная афинским политиком Периклом в 430 году до н. э. Вот фрагмент из этого выступления, сохраненного для нас историком Фукидидом:



«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству.



Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто-то делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого.

Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписанными, влекут (за нарушение их) общественный позор» (пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева).

https://knife.media/greek-democracy/ «Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству.Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписанными, влекут (за нарушение их) общественный позор» (пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева).

Я не покупаю "кота в мешке", как бы он не назывался.

По моему история с Зеленским должна стать наукой для всех, но увы - жизнь ничему не учит. На деньги меня отучили ещё в школьные годы играть.А наш процесс обратный от этого(который называется):Я не покупаю "кота в мешке", как бы он не назывался.По моему история с Зеленским должна стать наукой для всех, но увы - жизнь ничему не учит. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8451 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 19:29 Re: Політичні дискусії

Боже, шо за бред?

В Киргизии основные активы - РФ, и они сохранили их ликвидность - опустили стоимость рабочей силы и отвели глаза аборигенов от внимания к их деятельности.

В Белоруси - та же картинка - Лукашенко лично выразил свою готовность быть активным членом Таёжного Союза.

И после выборов пал с челобитной в ноги к Х..лу.

В Армении - Карабах, это официально территория Азербайджана и армяне её оккупируют. После освобождения Карабаха - Армения не будет иметь другого варианта, как вступить в Таёжный Союз, без выставления условий и претензий на собственные Права.



Во всех случаях население попадает на лишение будь якых национальных Прав - и полное вассализация от РФ. (кто-то считает, что в РФ с этим всё хорошо? РФ, сегодня как воздух нужно "пушечное мясо", а ещё лучше, с не РФским происхождением, ведь чьими-то руками нужно "поднимать" стоимость энергоносителей по всему миру, стабилизировать экспортные поступления от поставок оружия, для чего и разносить "рузкий мир" - для процветания, за счёт грабежа, но не экономического и политического развития)



Падение рубля и отсутствие технологических прорывов заставляют РФ, из которой выехало большинство заробитчан, (они ни много ни мало создавали спрос на РФский рубль по прогнозам от 1% до 5%ВВП).

Теперь обрушение экономической ситуации у вассалов - заставляет заробитчан возвращаться в РФ!

Строить там бизнес, зарабатывать обесценившийся рубль.

Как ни прискорбно, но в эту зону входит и Украина.

Грузия, Армения, Белорусь, Киргистан,... и Украина!!!

- Помните такое: Мова, Віра, Армія?

- Это не является звеном единым?

Вывод Украины из этого влияния как никто сильно обрушит экономику РФ(сейчас её стабилизирует лишь...США - поинтресуйтесь у кума Х..ла какова элегантная схема сегодня 1/4 бензина в США имеют ростовский след) С Вашего позволения закончу тему:Падение рубля и отсутствие технологических прорывов заставляют РФ, из которой выехало большинство заробитчан, (они ни много ни мало создавали спрос на РФский рубль по прогнозам от 1% до 5%ВВП).Теперь обрушение экономической ситуации у вассалов - заставляет заробитчан возвращаться в РФ!Строить там бизнес, зарабатывать обесценившийся рубль.Как ни прискорбно, но в эту зону входит и Украина.Грузия, Армения, Белорусь, Киргистан,...!!!- Помните такое: Мова, Віра, Армія?- Это не является звеном единым?Вывод Украины из этого влияния как никто сильно обрушит экономику РФ(сейчас её стабилизирует лишь...США - поинтресуйтесь у кума Х..ла какова элегантная схема сегодня 1/4 бензина в США имеют ростовский след) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8451 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 19:41 Re: Політичні дискусії

На 19:11 06.10.2020 публикация в фейсбуке доступна



То "еbут собачий рот", то пишут, мол, мы сейчас добрые, только выговор объявили, а вот в 90-х бы грохнули



Мда, обеспечили офигенный бэкграунд для поездки Бубочки в Брюссель На 19:11 06.10.2020 публикация в фейсбуке доступнаТо "еbут собачий рот", то пишут, мол, мы сейчас добрые, только выговор объявили, а вот в 90-х бы грохнулиМда, обеспечили офигенный бэкграунд для поездки Бубочки в Брюссель "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5332 З нами з: 31.08.09 Подякував: 345 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 20:30 pesikot написав: 19yuriy91 написав: глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны

Так других ведь нет.



Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны? Так других ведь нет.Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?



я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит. я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит. 19yuriy91 Повідомлень: 3067 З нами з: 15.09.12 Подякував: 258 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 20:45 19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав: глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны

Так других ведь нет.



Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны? Так других ведь нет.Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?



я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит. я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит.

Вот начался слив, "я не политик".



А ходить и голосовать за Зеленского и СН, не надо быть политиком. Надо быть ответственным избирателем.

А то голосуете за всякий сброд, а потом удивление - ну как так вышло



И ещё, не критикуйте без предложений.

Проще, языком не ляпайте Вот начался слив, "я не политик".А ходить и голосовать за Зеленского и СН, не надо быть политиком. Надо быть ответственным избирателем.А то голосуете за всякий сброд, а потом удивление - ну как так вышлоИ ещё, не критикуйте без предложений.Проще, языком не ляпайте "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5332 З нами з: 31.08.09 Подякував: 345 раз. Подякували: 1061 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6637663866396640 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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