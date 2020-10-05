Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:- Это местные выборы!!! И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал.
Галочку на выборах в горсовет и в облсовет вы будете ставить напротив названия партии.
На деньги меня отучили ещё в школьные годы играть. А наш процесс обратный от этого(который называется ДЕМОКРАТИЯ):
речь, произнесенная афинским политиком Периклом в 430 году до н. э. Вот фрагмент из этого выступления, сохраненного для нас историком Фукидидом:
«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству.
Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто-то делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписанными, влекут (за нарушение их) общественный позор» (пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева). https://knife.media/greek-democracy/
Я не покупаю "кота в мешке", как бы он не назывался. По моему история с Зеленским должна стать наукой для всех, но увы - жизнь ничему не учит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Боже, шо за бред? В Киргизии основные активы - РФ, и они сохранили их ликвидность - опустили стоимость рабочей силы и отвели глаза аборигенов от внимания к их деятельности. В Белоруси - та же картинка - Лукашенко лично выразил свою готовность быть активным членом Таёжного Союза. И после выборов пал с челобитной в ноги к Х..лу. В Армении - Карабах, это официально территория Азербайджана и армяне её оккупируют. После освобождения Карабаха - Армения не будет иметь другого варианта, как вступить в Таёжный Союз, без выставления условий и претензий на собственные Права.
Во всех случаях население попадает на лишение будь якых национальных Прав - и полное вассализация от РФ. (кто-то считает, что в РФ с этим всё хорошо? РФ, сегодня как воздух нужно "пушечное мясо", а ещё лучше, с не РФским происхождением, ведь чьими-то руками нужно "поднимать" стоимость энергоносителей по всему миру, стабилизировать экспортные поступления от поставок оружия, для чего и разносить "рузкий мир" - для процветания, за счёт грабежа, но не экономического и политического развития)
Падение рубля и отсутствие технологических прорывов заставляют РФ, из которой выехало большинство заробитчан, (они ни много ни мало создавали спрос на РФский рубль по прогнозам от 1% до 5%ВВП). Теперь обрушение экономической ситуации у вассалов - заставляет заробитчан возвращаться в РФ! Строить там бизнес, зарабатывать обесценившийся рубль. Как ни прискорбно, но в эту зону входит и Украина. Грузия, Армения, Белорусь, Киргистан,... и Украина!!! - Помните такое: Мова, Віра, Армія? - Это не является звеном единым? Вывод Украины из этого влияния как никто сильно обрушит экономику РФ(сейчас её стабилизирует лишь...США - поинтресуйтесь у кума Х..ла какова элегантная схема сегодня 1/4 бензина в США имеют ростовский след)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.