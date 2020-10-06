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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6638663966406641>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.3 5 9
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
56%
5
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
22%
2
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
1
10. Інші партії
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:52

  19yuriy91 написав:глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны

Так других ведь нет.

Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:10

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:- Это местные выборы!!!
И здесь "партия" физически не играет роли - за год многие по пять раз поменяли "партийность" - об этом я уже указывал.


Галочку на выборах в горсовет и в облсовет вы будете ставить напротив названия партии.

На деньги меня отучили ещё в школьные годы играть.
А наш процесс обратный от этого(который называется ДЕМОКРАТИЯ):
речь, произнесенная афинским политиком Периклом в 430 году до н. э. Вот фрагмент из этого выступления, сохраненного для нас историком Фукидидом:

«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству.

Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто-то делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого.
Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписанными, влекут (за нарушение их) общественный позор» (пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева).
https://knife.media/greek-democracy/

Я не покупаю "кота в мешке", как бы он не назывался.
По моему история с Зеленским должна стать наукой для всех, но увы - жизнь ничему не учит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:29

Re: Політичні дискусії

С Вашего позволения закончу тему:
Боже, шо за бред?
В Киргизии основные активы - РФ, и они сохранили их ликвидность - опустили стоимость рабочей силы и отвели глаза аборигенов от внимания к их деятельности.
В Белоруси - та же картинка - Лукашенко лично выразил свою готовность быть активным членом Таёжного Союза.
И после выборов пал с челобитной в ноги к Х..лу.
В Армении - Карабах, это официально территория Азербайджана и армяне её оккупируют. После освобождения Карабаха - Армения не будет иметь другого варианта, как вступить в Таёжный Союз, без выставления условий и претензий на собственные Права.

Во всех случаях население попадает на лишение будь якых национальных Прав - и полное вассализация от РФ. (кто-то считает, что в РФ с этим всё хорошо? РФ, сегодня как воздух нужно "пушечное мясо", а ещё лучше, с не РФским происхождением, ведь чьими-то руками нужно "поднимать" стоимость энергоносителей по всему миру, стабилизировать экспортные поступления от поставок оружия, для чего и разносить "рузкий мир" - для процветания, за счёт грабежа, но не экономического и политического развития)


Падение рубля и отсутствие технологических прорывов заставляют РФ, из которой выехало большинство заробитчан, (они ни много ни мало создавали спрос на РФский рубль по прогнозам от 1% до 5%ВВП).
Теперь обрушение экономической ситуации у вассалов - заставляет заробитчан возвращаться в РФ!
Строить там бизнес, зарабатывать обесценившийся рубль.
Как ни прискорбно, но в эту зону входит и Украина.
Грузия, Армения, Белорусь, Киргистан,... и Украина!!!
- Помните такое: Мова, Віра, Армія?
- Это не является звеном единым?
Вывод Украины из этого влияния как никто сильно обрушит экономику РФ(сейчас её стабилизирует лишь...США - поинтресуйтесь у кума Х..ла какова элегантная схема сегодня 1/4 бензина в США имеют ростовский след)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:41

Re: Політичні дискусії

Зображення
На 19:11 06.10.2020 публикация в фейсбуке доступна

То "еbут собачий рот", то пишут, мол, мы сейчас добрые, только выговор объявили, а вот в 90-х бы грохнули

Мда, обеспечили офигенный бэкграунд для поездки Бубочки в Брюссель
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:30

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны

Так других ведь нет.

Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?


я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:45

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны

Так других ведь нет.

Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?


я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит.

Вот начался слив, "я не политик".

А ходить и голосовать за Зеленского и СН, не надо быть политиком. Надо быть ответственным избирателем.
А то голосуете за всякий сброд, а потом удивление - ну как так вышло

И ещё, не критикуйте без предложений.
Проще, языком не ляпайте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:59

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит.

Вот начался слив, "я не политик".

А ходить и голосовать за Зеленского и СН, не надо быть политиком. Надо быть ответственным избирателем.
А то голосуете за всякий сброд, а потом удивление - ну как так вышло

И ещё, не критикуйте без предложений.
Проще, языком не ляпайте


не припомню, шоб я выкладывал сюда сканы своих избирательных бюллетений
и засунь(те) свои советы в себе свой мутантный зад
тут форум, а не место "помогите мне советом", особенно советов от всяких .....
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Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:13

  Schmit написав:


Предвыборное щоу для электората ОПЗЖ
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Клан Кацуб, "вышки Бойко" и Шарий

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