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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6638663966406641 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 4.9 5 11 1. Слуга народу 0 0 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 64% 7 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 2 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 1 10. Інші партії 9% 1 Всього голосів : 11 Додано: Вів 06 жов, 2020 22:31 С причиной такого поведения наших продавателей, с Агрессором сегодня.(запахло деньгами)

С 30й минуты. прямой текст.





От себя хочу добавить(что здесь не звучало, звучало косвенно): что утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, экспансией Китая в Среднюю Азию.(и ещё двум мистическим пунктам, без которых РФ не быть Империей обладающей "Ордой") Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8454 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44 Kudrjavuy + Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4622 З нами з: 03.12.14 Подякував: 648 раз. Подякували: 794 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 23:13 Kudrjavuy написав: утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,



Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?

Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.

Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца ))) Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18597 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4462 раз. Подякували: 7182 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 жов, 2020 23:31 freeze написав: Kudrjavuy написав: утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,



Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ? Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?

Об этом я рассказывал много в другой ветке.

На пальцах: выход из неё только через перевал в Киргизии.

Сейчас китайцы заканчивают большие проекты с тоннелями - шелкового пути.

- А это физически в обход Киргизии и прямиком с Китаем и Европой, включая не только РФ, но и всю Среднюю Азию.

freeze написав: Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.

Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца ))) Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))

Когда первые Европейцы попали на остров Пасхи - там они застали много-расовое общество.

Там, очень много было, есть и будет - тысячи лет.

Киргизия это ВПК мощнейший завод на Иссык-Куле, это золото, серебро, свинец,.... - всё то, чем славилась всегда богатая Азия.

Мне чуть-ли не пешком удалось в 90м пройти от Андижана до Оша и назад.

- Жив остался, по их словам, только по причине того, что украинец(ну и спасибо конечно комитетчикам, ибо я был не из их свадьбы). Об этом я рассказывал много в другой ветке.На пальцах: выход из неё только через перевал в Киргизии.Сейчас китайцы заканчивают большие проекты с тоннелями - шелкового пути.- А это физически в обход Киргизии и прямиком с Китаем и Европой, включая не только РФ, но и всю Среднюю Азию.Киргизия это ВПК мощнейший завод на Иссык-Куле, это золото, серебро, свинец,.... - всё то, чем славилась всегда богатая Азия.Мне чуть-ли не пешком удалось в 90м пройти от Андижана до Оша и назад.- Жив остался, по их словам, только по причине того, что украинец(ну и спасибо конечно комитетчикам, ибо я был не из их свадьбы). Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8454 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6638663966406641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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