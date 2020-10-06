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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:31
С причиной такого поведения наших продавателей, с Агрессором сегодня.(запахло деньгами)
С 30й минуты. прямой текст.
От себя хочу добавить(что здесь не звучало, звучало косвенно): что утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, экспансией Китая в Среднюю Азию.(и ещё двум мистическим пунктам, без которых РФ не быть Империей обладающей "Ордой")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 06 жов, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44
Kudrjavuy +
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:13
Kudrjavuy написав:
утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,
Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?
Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.
Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:31
freeze написав: Kudrjavuy написав:
утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,
Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?
Об этом я рассказывал много в другой ветке.
На пальцах: выход из неё только через перевал в Киргизии.
Сейчас китайцы заканчивают большие проекты с тоннелями - шелкового пути.
- А это физически в обход Киргизии и прямиком с Китаем и Европой, включая не только РФ, но и всю Среднюю Азию.
Когда первые Европейцы попали на остров Пасхи - там они застали много-расовое общество.Там, очень много было, есть и будет - тысячи лет.
freeze написав:
Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.
Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))
Киргизия это ВПК мощнейший завод на Иссык-Куле, это золото, серебро, свинец,.... - всё то, чем славилась всегда богатая Азия.
Мне чуть-ли не пешком удалось в 90м пройти от Андижана до Оша и назад.
- Жив остался, по их словам, только по причине того, что украинец(ну и спасибо конечно комитетчикам, ибо я был не из их свадьбы).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 01:53
pesikot написав:
Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?
Возвращение Порошенко на трон, на этот раз всерьез и надолго. Превращение его в авторитарного диктатора а-ля Алиев, с женой Мариной на должности первого вице-президента
. Пожизненное президентство, которое унаследует сын Алексей.
Возобновление активных боевых действий на Донбассе. "Вечная" война средней интенсивности, без продвижения какой-то из сторон, от нескольких сотен до нескольких тысяч убитых с нашей стороны ежегодно.
Закручивание гаек в политической и гуманитарной сфере. Постепенный, под разными поводами, запрет оппозиционных партий, кроме нескольких карманных. Влиятельные противники власти посажены или изгнаны за границу. Прявящая партия доминирует в Раде и местных советах (по типу Едра в РФ). Закрытие телеканалов, критикующих власть. Попытки блокировать телеграмм и другие интернет-каналы, неподвластные цензуры.
Внедрение официальной идеологии: симбиоз интегрального национализма Михновского-Донцова-Бандеры и рыночного фундаментализма Фридмана. Сворачивание социальных выплат и льгот, резкое увеличение социального расслоения. Единая "официальная" православная церковь, полностью подконтрольная власти, государственная поддержка религиозной пропаганды для низших слоев социума, которые глубокая религиозность примирит с нищетой и бесправием.
Полный разрыв всех экономических и прочих связей с РФ и РБ, при этом копирование практик этих стран в части тотальной коррумпированности и авторитарного диктата государства над личностью.
Покупка дорогих энергоносителей в Европе и других местах, заоблачные цены на газ, бензин, коммунальные услуги.
Декларирование на словах курса в ЕС и НАТО с полным отсутствием перспектив вступления в эти организации из-за несоответствия базовым нормам демократии и гражданских свобод. Определенное покровительство со стороны США как "своего сучьего сына".
Процветание парамилитарных "патриотических" организаций, выполняющих за власть грязную работу по уничтожению оппозиции и купированию социальных протестов.
Массовая утечка за границу мозгов и талантов. Отрицательный отбор по интеллекту и способностям. Вымирание пенсионеров из-за недоступности лекарств и квалифицированной медпомощи, некачественного питания.
Как-то так.
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