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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:31
С причиной такого поведения наших продавателей, с Агрессором сегодня.(запахло деньгами)
С 30й минуты. прямой текст.
От себя хочу добавить(что здесь не звучало, звучало косвенно): что утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, экспансией Китая в Среднюю Азию.(и ещё двум мистическим пунктам, без которых РФ не быть Империей обладающей "Ордой")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 06 жов, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44
Kudrjavuy +
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:13
Kudrjavuy написав:
утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,
Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?
Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.
Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 06 жов, 2020 23:31
freeze написав: Kudrjavuy написав:
утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,
Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?
Об этом я рассказывал много в другой ветке.
На пальцах: выход из неё только через перевал в Киргизии.
Сейчас китайцы заканчивают большие проекты с тоннелями - шелкового пути.
- А это физически в обход Киргизии и прямиком с Китаем и Европой, включая не только РФ, но и всю Среднюю Азию.
Когда первые Европейцы попали на остров Пасхи - там они застали много-расовое общество.Там, очень много было, есть и будет - тысячи лет.
freeze написав:
Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.
Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))
Киргизия это ВПК мощнейший завод на Иссык-Куле, это золото, серебро, свинец,.... - всё то, чем славилась всегда богатая Азия.
Мне чуть-ли не пешком удалось в 90м пройти от Андижана до Оша и назад.
- Жив остался, по их словам, только по причине того, что украинец(ну и спасибо конечно комитетчикам, ибо я был не из их свадьбы).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 09:53
Спасибо Фейслесу за голосовалочку.
Как всегда Евросолидарность Петра Алексеевича впереди.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:16
freeze написав:
Спасибо Фейслесу за голосовалочку.
Как всегда Евросолидарность Петра Алексеевича впереди.
однако, контингент ))
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:28
freeze написав:
Украинская социологическая группа:
в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %)
и «Европейская солидарность» (7,1%).
в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)
обзор списка Шария по Одессе:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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