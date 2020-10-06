Додано: Вів 06 жов, 2020 22:31

С причиной такого поведения наших продавателей, с Агрессором сегодня.(запахло деньгами)

С 30й минуты. прямой текст.





От себя хочу добавить(что здесь не звучало, звучало косвенно): что утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, экспансией Китая в Среднюю Азию.(и ещё двум мистическим пунктам, без которых РФ не быть Империей обладающей "Ордой")

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.