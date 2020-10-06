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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6638663966406641

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.5 5 15
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0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
20%
3
10. Інші партії
7%
1
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:31

С причиной такого поведения наших продавателей, с Агрессором сегодня.(запахло деньгами)
С 30й минуты. прямой текст.


От себя хочу добавить(что здесь не звучало, звучало косвенно): что утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной, экспансией Китая в Среднюю Азию.(и ещё двум мистическим пунктам, без которых РФ не быть Империей обладающей "Ордой")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:44

Kudrjavuy +
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:13

  Kudrjavuy написав:утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,


Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?
Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.
Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:31

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:утрата Киргизии принесёт для РФ окончательную потерю контроля над Ферганской долиной,


Какое отношение имеет к России Ферганская долина, точнее ей маленькая оконечность в Кыргызстане ?

Об этом я рассказывал много в другой ветке.
На пальцах: выход из неё только через перевал в Киргизии.
Сейчас китайцы заканчивают большие проекты с тоннелями - шелкового пути.
- А это физически в обход Киргизии и прямиком с Китаем и Европой, включая не только РФ, но и всю Среднюю Азию.
  freeze написав:Там ни военных их нет, ни предприятий, да и на славян там смотрят примерно так как в центральной Африке на белых, в смысле неожиданный цвет кожи у этих редких двуногих.
Я лет 15 назад проехался на местном городском автобусе-драндулете в Оше, на меня смотрели как на пришельца )))

Когда первые Европейцы попали на остров Пасхи - там они застали много-расовое общество.
Там, очень много было, есть и будет - тысячи лет.
Киргизия это ВПК мощнейший завод на Иссык-Куле, это золото, серебро, свинец,.... - всё то, чем славилась всегда богатая Азия.
Мне чуть-ли не пешком удалось в 90м пройти от Андижана до Оша и назад.
- Жив остался, по их словам, только по причине того, что украинец(ну и спасибо конечно комитетчикам, ибо я был не из их свадьбы).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:53

Спасибо Фейслесу за голосовалочку.

Как всегда Евросолидарность Петра Алексеевича впереди.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:15

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:16

  freeze написав:Спасибо Фейслесу за голосовалочку.

Как всегда Евросолидарность Петра Алексеевича впереди.

однако, контингент ))
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:28

  freeze написав:Украинская социологическая группа:
в Одесский горсовет проходят 5 партий: «Доверяй делам› (32,1%), ОПЗЖ (26,3 %), «Слуга народа» (10,3 %), Партия Шария (7,6 %) и «Европейская солидарность» (7,1%).
в Одесский облсовет проходят 6 политсил: ОПЗЖ (35,4 %), «Слуга народа» (18,3 %), «Доверяй делам» (12,4 % ), «Европейская солидарность» (6,5 %), «Батькивщина» (6,2 %) и Партия Шария (5,3 %)

обзор списка Шария по Одессе:

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:13

Сложившиеся на сегодня, Условия с деоккупацией Карабаха, Киргистаном, Сирией, Ливией, ЮАР, Ираном, ...

Самый большой вопрос, на сегодня к Верховному г*** Украины "янелоху разводящему из Омана":
На сегодня сложились идеальные условия для де оккупации Донбасса:
1. Почему "тишина" в Приднестровье?
2. Почему нет реализации возврата Донбасса?
3. Где "Хорватский сценарий" в правительственном квартале города Киева?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:01

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав: глядя на этот список, смело можно ставить крестик на позитивном развитии страны
Так других ведь нет.
Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны?
я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит.

А вы не обращайте внимания на политиков, а стройте перемены к лучшему для себя сами.
И подумайте: есть ли хоть одна страна в мире, чей народ доволен действиями своих политиков?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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