Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"У нас процесс и в Нормандском формате, и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено - Ред.) - этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в Нормандском формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - сказал Владимир Зеленский. Кроме того, по мнению президента Украины, без прямого диалога с Россией окончание войны на Донбассе невозможно.
"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - сказал он.
Ибо в это время горят сёла, горят люди живьём - уже официально больше десятка, и десятки обгоревших... - дотла выжженные сёла. Оккупированы Крым, Донбасс... Не это ли "политик" раздаёт "спички"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Хоть одна хорошая новость за сегодня:
А вот сам подполковник обратил внимание на совсем другое собите Путин назвал успешное испытание «Циркона» большим событием для России
Работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и этап успешного испытания – большое событие для России, заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции. Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости».
https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.