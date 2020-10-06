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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6639664066416642

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 17
1. Слуга народу
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0
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0
0
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8
4. Батьківщина
0
0
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0
0
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0
0
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18%
3
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
24%
4
10. Інші партії
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:30

Хоть одна хорошая новость за сегодня:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:40

Starikan
- Здесь нет "политики"
https://strana.ua/news/293532-vladimir- ... tinym.html
Так, Владимир Зеленский считает, что некоторые вопросы, которые не обсуждаются в рамках Нормандского формата, можно решить напрямую с Владимиром Путиным.

"У нас процесс и в Нормандском формате, и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено - Ред.) - этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в Нормандском формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, по мнению президента Украины, без прямого диалога с Россией окончание войны на Донбассе невозможно.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - сказал он.

Ибо в это время горят сёла, горят люди живьём - уже официально больше десятка, и десятки обгоревших... - дотла выжженные сёла.
Оккупированы Крым, Донбасс...
Не это ли "политик" раздаёт "спички"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:44

Re: Політичні дискусії

Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради. :D
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:49

  Kudrjavuy написав:Хоть одна хорошая новость за сегодня:

А вот сам подполковник обратил внимание на совсем другое собите
Путин назвал успешное испытание «Циркона» большим событием для России
Работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и этап успешного испытания – большое событие для России, заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости».

https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html
И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
Волгарь
 
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