RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6639664066416642

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 18
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
50%
9
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
17%
3
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
22%
4
10. Інші партії
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:30

Хоть одна хорошая новость за сегодня:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:40

Starikan
- Здесь нет "политики"
https://strana.ua/news/293532-vladimir- ... tinym.html
Так, Владимир Зеленский считает, что некоторые вопросы, которые не обсуждаются в рамках Нормандского формата, можно решить напрямую с Владимиром Путиным.

"У нас процесс и в Нормандском формате, и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено - Ред.) - этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в Нормандском формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, по мнению президента Украины, без прямого диалога с Россией окончание войны на Донбассе невозможно.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - сказал он.

Ибо в это время горят сёла, горят люди живьём - уже официально больше десятка, и десятки обгоревших... - дотла выжженные сёла.
Оккупированы Крым, Донбасс...
Не это ли "политик" раздаёт "спички"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:44

Re: Політичні дискусії

Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради. :D
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:49

  Kudrjavuy написав:Хоть одна хорошая новость за сегодня:

А вот сам подполковник обратил внимание на совсем другое собите
Путин назвал успешное испытание «Циркона» большим событием для России
Работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и этап успешного испытания – большое событие для России, заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости».

https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html
И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
Волгарь
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:43

  unicdima написав:Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради. :D
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

На смену вышел ?

А тебе тут кто-то чего должен обязательно отвечать ?
Ты же сам на вопросы не отвечаешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 31.08.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:59

Ітогі подвєдьом. 2020-10-07

Ітогі подвєдьом. 2020-10-07

1) Катастрофа Ан-26: в спецкомиссии заявили о грубых нарушениях в организации и выполнении полетов
Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в выполнении полетных задач, так и в организации полетов в целом

2) Регламентный комитет Рады поддержал создание ВСК по "вагнеровцам" - депутат
Далее проект постановления должен быть вынесен в сессионный зал на рассмотрение парламента

3) Кадры | Айварасу Абромавичусу нашли замену в Укроборонпроме. Кто такой Игорь Фоменко – досье
До Укроборонпрому Фоменко працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі (Луганський патронний завод після реорганізації), займав керівні посади у Холдинговій компанії АвтоКрАЗ Костянтина Жеваго, Corum Group Ріната Ахметова та ICDI Group

4) Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Под судом, который оставил Антоненко в СИЗО, силовики жестко разогнали недовольных активистов (видео)

5) Казус Фокина. Офис президента все знал и проверял реакцию общества?
Але проблеми є. Тому що я не знаю, що гірше – непрофесіоналізм чи цинізм.

- Якщо повірити, що перед призначенням Фокіна нікого не цікавили його політичні погляди, треба погодитися, що кадрові рішення президентського офісу не мають нічого спільного із професійним підбором людей, що відповідатимуть за майбутнє держави і за вирішення проблем, від яких залежать війна і мир.

- А якщо повірити, що Фокіна призначили, щоб укотре протестувати суспільство, це є ще більш жахливим.

6) Восстановление экономики Украины в следующие годы будет умеренным - отчет Всемирного банка
Восстановление экономического роста в Украине в следующие годы будет умеренным - 1,5% в 2021 и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ

7) "Тут катастрофа конкретная": в России загорелся склад боеприпасов, слышны взрывы (видео)
Возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где могли остаться списанные боеприпасы

Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 31.08.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:08

  unicdima написав:Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради. :D
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.

viewtopic.php?p=5072683#p5072683
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:18

  Kudrjavuy написав:
  unicdima написав:Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради. :D
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.

viewtopic.php?p=5072683#p5072683

це дрібниці
а поговорити там є про що.
у армян конкретна істерика, ніхто не хоче за них вписуватися, навіть Росія поки що.
втрати армян десь під 50чол. на добу, це як в самі важкі дні на Донбасі, для маленької Арменії це катастрофа.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6639664066416642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.