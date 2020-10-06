Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"У нас процесс и в Нормандском формате, и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено - Ред.) - этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в Нормандском формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - сказал Владимир Зеленский. Кроме того, по мнению президента Украины, без прямого диалога с Россией окончание войны на Донбассе невозможно.
"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - сказал он.
Ибо в это время горят сёла, горят люди живьём - уже официально больше десятка, и десятки обгоревших... - дотла выжженные сёла. Оккупированы Крым, Донбасс... Не это ли "политик" раздаёт "спички"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Хоть одна хорошая новость за сегодня:
А вот сам подполковник обратил внимание на совсем другое собите Путин назвал успешное испытание «Циркона» большим событием для России
Работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и этап успешного испытания – большое событие для России, заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции. Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости».
https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
До Укроборонпрому Фоменко працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі (Луганський патронний завод після реорганізації), займав керівні посади у Холдинговій компанії АвтоКрАЗ Костянтина Жеваго, Corum Group Ріната Ахметова та ICDI Group
Але проблеми є. Тому що я не знаю, що гірше – непрофесіоналізм чи цинізм.
- Якщо повірити, що перед призначенням Фокіна нікого не цікавили його політичні погляди, треба погодитися, що кадрові рішення президентського офісу не мають нічого спільного із професійним підбором людей, що відповідатимуть за майбутнє держави і за вирішення проблем, від яких залежать війна і мир.
- А якщо повірити, що Фокіна призначили, щоб укотре протестувати суспільство, це є ще більш жахливим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
це дрібниці а поговорити там є про що. у армян конкретна істерика, ніхто не хоче за них вписуватися, навіть Росія поки що. втрати армян десь під 50чол. на добу, це як в самі важкі дні на Донбасі, для маленької Арменії це катастрофа.
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