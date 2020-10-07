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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:29
Тракторист написав: Волгарь написав:
Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...
Как мне нравятся такие тесные отношения земноводных с пресмыкающимися
Один РФ-дрочер, другой совко-дрочер
А по сути, запуск очередной непонятной вундер-вафли в ДР вождя РФ
Усилим, углубим, расширим, обязательно к любому празднику - вся суть совка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:15
unicdima написав:
Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради.
Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.
unicdima написав:
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?
Тут все очень просто. Кто поддержал нашу территориальную целосность? правильно, Азербайджан.
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