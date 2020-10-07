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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6640664166426643

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.7 5 21
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
52%
11
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
14%
3
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
19%
4
10. Інші партії
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:29

  Тракторист написав:
  Волгарь написав:Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.

вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...

Как мне нравятся такие тесные отношения земноводных с пресмыкающимися :)

Один РФ-дрочер, другой совко-дрочер

А по сути, запуск очередной непонятной вундер-вафли в ДР вождя РФ
Усилим, углубим, расширим, обязательно к любому празднику - вся суть совка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:15

  unicdima написав:Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради. :D


Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.
  unicdima написав:чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

Тут все очень просто. Кто поддержал нашу территориальную целосность? правильно, Азербайджан.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:36

  Schmit написав:

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:37

  unicdima написав:порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.
Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.

Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.

Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:08

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.

Порохоботи голосували за Януковича, а ватани за Порошенка, бо перший був демократ, до мозга костей, а другий за культ особистості. :)
А шо там, в демократичній Вірменії, нацики не по зеленому серіалу парламент розстріляли?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:56

Ну з порохоботами вже давно все зрозуміло.
А ось що думають 73% що за Зе голосували?
А то чомусь постійно обговорюють ті нещасні 15-20% порохоботів, а 73% запхали голову в пісок? Таке враження що 15-20 більше за 73. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:56

  Schmit написав:
Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.

ти сам дивився відео цього брехливого виродка?
сумніваюсь
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:15

  Tegularius написав:Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.

Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави, а армянські демократи демократично різали голови, скальпували людей, спалювали живцем тощо.
Що цікаво, такі саме звірства робили армяни батальона Баграмяна і в Грузії.
Хтось тут писав, що армяни нам близькі бо християни, але це просто черговий міф.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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