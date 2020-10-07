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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:29
Тракторист написав: Волгарь написав:
Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...
Как мне нравятся такие тесные отношения земноводных с пресмыкающимися
Один РФ-дрочер, другой совко-дрочер
А по сути, запуск очередной непонятной вундер-вафли в ДР вождя РФ
Усилим, углубим, расширим, обязательно к любому празднику - вся суть совка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:15
unicdima написав:
Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради.
Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.
unicdima написав:
чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?
Тут все очень просто. Кто поддержал нашу территориальную целосность? правильно, Азербайджан.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:36
Schmit написав:
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:37
unicdima написав:
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?
Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.
Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.
Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.
Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:08
Tegularius написав:
Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.
Порохоботи голосували за Януковича, а ватани за Порошенка, бо перший був демократ, до мозга костей, а другий за культ особистості.
А шо там, в демократичній Вірменії, нацики не по зеленому серіалу парламент розстріляли?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:56
Ну з порохоботами вже давно все зрозуміло.
А ось що думають 73% що за Зе голосували?
А то чомусь постійно обговорюють ті нещасні 15-20% порохоботів, а 73% запхали голову в пісок? Таке враження що 15-20 більше за 73.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:56
Schmit написав:
Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.
ти сам дивився відео цього брехливого виродка?
сумніваюсь
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Додано: Чет 08 жов, 2020 00:15
Tegularius написав:
Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.
Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави, а армянські демократи демократично різали голови, скальпували людей, спалювали живцем тощо.
Що цікаво, такі саме звірства робили армяни батальона Баграмяна і в Грузії.
Хтось тут писав, що армяни нам близькі бо християни, але це просто черговий міф.
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unicdima
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Додано: Чет 08 жов, 2020 02:37
unicdima написав:
Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави,
Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.
а армянські демократи демократично різали голови, скальпували людей, спалювали живцем тощо.
То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.
Хтось тут писав, що армяни нам близькі бо християни, але це просто черговий міф.
Разница в менталитете огромна. В современной Армении (как и в Грузии) невозможен культ личности, невозможно, чтобы десятилетиями правил клан, в котором власть передается по наследству. Азербайджан добывает много нефти, но все сверхдоходы оседают в карманах кучки олигархов, а простой народ живет очень бедно. Средние зарплаты примерно одинаковы в Армении и Азербайджане, при том, что в Армении нет нефти и мало других полезных ископаемых.
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