на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6641664266436644> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.7 5 21 1. Слуга народу 0 0 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 52% 11 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 14% 3 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 19% 4 10. Інші партії 14% 3 Всього голосів : 21 Додано: Сер 07 жов, 2020 20:29 Тракторист написав: Волгарь написав: Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.

вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах... вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...

Как мне нравятся такие тесные отношения земноводных с пресмыкающимися



Один РФ-дрочер, другой совко-дрочер



А по сути, запуск очередной непонятной вундер-вафли в ДР вождя РФ

Усилим, углубим, расширим, обязательно к любому празднику - вся суть совка Как мне нравятся такие тесные отношения земноводных с пресмыкающимисяОдин РФ-дрочер, другой совко-дрочерА по сути, запуск очередной непонятной вундер-вафли в ДР вождя РФУсилим, углубим, расширим, обязательно к любому празднику - вся суть совка "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5339 З нами з: 31.08.09 Подякував: 344 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 21:15 unicdima написав: Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради.

Тишина якась сьогодні тут, ні одної зради.



Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.

unicdima написав: чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.

порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців? чому не обговорюєм Карабах? На даний час це сама цікава тема.порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

Тут все очень просто. Кто поддержал нашу территориальную целосность? правильно, Азербайджан. Можешь еще раз подумать, кого привел к власти.Тут все очень просто. Кто поддержал нашу территориальную целосность? правильно, Азербайджан. Schmit

Повідомлень: 1691 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 21:36 Schmit написав:

Аlександр Повідомлень: 3526 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 21:37 unicdima написав: порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців? порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.

Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.



Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.



Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира. Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1305 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 22:08 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира. Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.

Порохоботи голосували за Януковича, а ватани за Порошенка, бо перший був демократ, до мозга костей, а другий за культ особистості.

А шо там, в демократичній Вірменії, нацики не по зеленому серіалу парламент розстріляли? Порохоботи голосували за Януковича, а ватани за Порошенка, бо перший був демократ, до мозга костей, а другий за культ особистості.А шо там, в демократичній Вірменії, нацики не по зеленому серіалу парламент розстріляли? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10804 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 жов, 2020 23:56

А ось що думають 73% що за Зе голосували?

А то чомусь постійно обговорюють ті нещасні 15-20% порохоботів, а 73% запхали голову в пісок? Таке враження що 15-20 більше за 73. Ну з порохоботами вже давно все зрозуміло.А ось що думають 73% що за Зе голосували?А то чомусь постійно обговорюють ті нещасні 15-20% порохоботів, а 73% запхали голову в пісок? Таке враження що 15-20 більше за 73. andrijk777

Повідомлень: 2590 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 00:15 Tegularius написав: Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.

Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.

Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави, а армянські демократи демократично різали голови, скальпували людей, спалювали живцем тощо.

Що цікаво, такі саме звірства робили армяни батальона Баграмяна і в Грузії.

Хтось тут писав, що армяни нам близькі бо християни, але це просто черговий міф. Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави, а армянські демократи демократично різали голови, скальпували людей, спалювали живцем тощо.Що цікаво, такі саме звірства робили армяни батальона Баграмяна і в Грузії.Хтось тут писав, що армяни нам близькі бо християни, але це просто черговий міф. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 863 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 02:37 unicdima написав: Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави, Офігенно демократична Арменія окупувала територію сусідньої держави,

Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.



а армянські демократи демократично різали голови, скальпували людей, спалювали живцем тощо.



То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.



Хтось тут писав, що армяни нам близькі бо християни, але це просто черговий міф.

Разница в менталитете огромна. В современной Армении (как и в Грузии) невозможен культ личности, невозможно, чтобы десятилетиями правил клан, в котором власть передается по наследству. Азербайджан добывает много нефти, но все сверхдоходы оседают в карманах кучки олигархов, а простой народ живет очень бедно. Средние зарплаты примерно одинаковы в Армении и Азербайджане, при том, что в Армении нет нефти и мало других полезных ископаемых. Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.Разница в менталитете огромна. В современной Армении (как и в Грузии) невозможен культ личности, невозможно, чтобы десятилетиями правил клан, в котором власть передается по наследству. Азербайджан добывает много нефти, но все сверхдоходы оседают в карманах кучки олигархов, а простой народ живет очень бедно. Средние зарплаты примерно одинаковы в Армении и Азербайджане, при том, что в Армении нет нефти и мало других полезных ископаемых. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1305 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 07:04 З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.

Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним. Schmit

Повідомлень: 1691 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 07:38 Starikan написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав: Так других ведь нет.

Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны? Так других ведь нет.Но у меня после таких комментариев только один вопрос: - а сами чего предложить можете для развития страны? я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит. я не политик и в планах нет этим заняться, но глядя на предлагаемое для выбора политическое меню, ничего кроме уверенности,что ожидать перемен к лучшему не стоит.

А вы не обращайте внимания на политиков, а стройте перемены к лучшему для себя сами.

И подумайте: есть ли хоть одна страна в мире, чей народ доволен действиями своих политиков? А вы не обращайте внимания на политиков, а стройте перемены к лучшему для себя сами.И подумайте: есть ли хоть одна страна в мире, чей народ доволен действиями своих политиков?

1. "за державу обидно"

тут же обсуждают не ведение личных домохозяйств, а страны страны в целом

