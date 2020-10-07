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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6641664266436644 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.7 5 21 1. Слуга народу 0 0 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 52% 11 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 14% 3 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 19% 4 10. Інші партії 14% 3 Всього голосів : 21 Додано: Чет 08 жов, 2020 07:40 Schmit написав: З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.

Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним. З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.

І де там про вбивство?

Як бачим вбивство придумано цим вилупком. І де там про вбивство?Як бачим вбивство придумано цим вилупком. Увага, на форумі порохата цензура.

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Повідомлень: 863 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 07:43 Tegularius написав: Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство. Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.



упоротий Пашинян теж так спробував збрехати, не вийшло. упоротий Пашинян теж так спробував збрехати, не вийшло. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 863 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 08:10 Tegularius написав: То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.

То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.

Ты не в теме, про эти зверства армян в 90-е пишут и сами армянские террористы.

Да и сейчас они расстреливают пленных азербайджанцев. Ты не в теме, про эти зверства армян в 90-е пишут и сами армянские террористы.Да и сейчас они расстреливают пленных азербайджанцев. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 863 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6641664266436644 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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