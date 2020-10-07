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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6641664266436644

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.7 5 21
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
52%
11
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
14%
3
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
19%
4
10. Інші партії
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:40

  Schmit написав:З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.
Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.

І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:43

  Tegularius написав:Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.


упоротий Пашинян теж так спробував збрехати, не вийшло.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:10

  Tegularius написав:То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.

Ты не в теме, про эти зверства армян в 90-е пишут и сами армянские террористы.
Да и сейчас они расстреливают пленных азербайджанцев.
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